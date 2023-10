escuchar

Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, será juzgado por los delitos de amenazas y privación ilegítima de la libertad. Así lo resolvió el juez de Garantías de Moreno-General Rodríguez Gabriel Castro al rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por el abogado Diego Storto, defensor del líder de la llamada Cumbia 420.

Se trata de la causa por la que el músico estuvo tres meses detenido en la Delegación Departamental de Investigación (DDI) Quilmes de la policía bonaerense.

“Se encuentra plenamente descartado el grado de certeza negativa exigido para dictar la resolución que persigue la defensa respecto de los delitos solicitados y que devendría contrario a derecho cerrar la cuestión en forma inconmovible en esta etapa meramente preparatoria, y ordenar el cruce del umbral que permite el acceso al debate”, explicó en su resolución el juez Castro, a la que tuvo acceso LA NACION.

L-Gante deberá será juzgado por amenazas y privación ilegítima de la libertad L-GANTE KELOKE/Instagram

L-Gante, de 23 años, había sido detenido el 6 de junio pasado en su casa del Country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La investigación comenzó el 27 de mayo pasado, después de una denuncia presentada por un empleado de la Municipalidad de General Rodríguez y vecino del barrio Bicentenario, donde vivió L-Gante hasta que se mudó al country.

“En un lapso de, aproximadamente, veinte minutos, L-Gante retuvo a las víctimas [el denunciante y una mujer que también trabaja en el municipio] contra su voluntad con el fin de obligar a una de ellas que intercediera en un procedimiento que realizaban agentes de la Guardia Urbana Municipal de General Rodríguez. Valenzuela quería que la víctima usara sus influencias por la función que desarrolla en el municipio para que liberaran a los integrantes de su círculo de amigos. Al tomar conocimiento de que no se había tomado temperamento restrictivo de libertad para con su grupo de amigos, decidió liberar a las víctimas, en virtud de no necesitar de las influencias”, describe el expediente judicial. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal de Moreno-General Rodríguez Raúl Villalba.

Cuando fue indagado, sin responder preguntas del Ministerio Público Fiscal, el músico negó todas las acusaciones. Afirmó que no tuvo retenida a ninguna persona contra su voluntad y que no amenazó a nadie. “Yo solo quería hablar de macho a macho [con el denunciante]. Esas fueron mis palabras: ´Yo quiero hablar con vos´”.

L-Gante fue excarcelado el 9 del mes pasado, tres meses y tres días después de su detención.

“Como ya lo he dicho en varias oportunidades, el sobreseimiento resulta ser una sentencia definitiva que hace cosa juzgada y que, al igual que una condena, deviene necesario contar con un grado de certeza muy elevado de que el encartado no ha cometido el hecho, cosa que, como podrá observarse del extenso y detallado análisis de la totalidad de los elementos de cargo, no ocurre en el presente caso en estudio, por todo lo cual no haré lugar ni al sobreseimiento peticionado ni al cambio de calificación incoado en subsidio, pues las dudas muy razonables que el doctor Storto plantea no alcanzan a esta altura para arribar a la certeza negativa necesaria para desligar a su cliente de los hechos que se le imputan”, explicó el juez Castro al fudamentar el pedido hecho por la defensa de L-Gante.

LA NACION