La honesta reflexión de L-Gante sobre su presente que sorprendió a todos: “Me necesito a mí más que nunca”

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, decidió usar su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de seis millones de seguidores, para mostrar su costado más vulnerable y sensible. Recientemente, sorprendió a todos al compartir una sentida reflexión personal en la que se refirió a su presente y habló sobre sus decisiones, errores, aprendizajes y deseos. “En este momento yo me necesito a mí más que nunca”, escribió.

“Siempre quise y voy a elegir ser buena persona, porque eso es lo que más valoro de lo que la vida / mi madre me enseñó”, escribió el referente de la Cumbia 420 en una historia. “Siempre tuve y tendré la intención de ayudar a los demás porque eso me hace sentir bien, pero también comprendí que siempre hay que equilibrar y no olvidarse de uno mismo”, continuó.

La sentida reflexión que hizo L-Gante en sus redes sociales (Foto: Instagram @lgante_keloke)

“En este momento yo me necesito a mí más que nunca. Me desahogo, reflexiono hasta el punto límite y vuelvo a tomar fuerza para tomar las mejores decisiones que creo que me van a hacer bien. Valoro cada golpe y cada triunfo, cada ejemplo y cada señal que mis ojos vieron, cada consejo de corazón y cada ofensa con lógica que mis oídos hayan escuchado”, agregó con la intención de compartir con sus fieles seguidores algunos de sus pensamientos más íntimos.

"En este momento yo me necesito a mí más que nunca", expresó el cantante (Foto: Instagram @lgante_keloke)

A modo de cierre sostuvo: "Y logré todo siempre siguiendo mi instinto y de eso no me tengo que olvidar. Errores tienen todos, un buen corazón, muy pocos. Así que ahí vamos de nuevo. El piola soy yo". Agregó el emoji de un corazón y una manito con el dedo pulgar y el índice levantados. Además, agregó una selfie. Si bien el texto le tapaba los ojos, dejó al descubierto algunos de sus tatuajes y su característico collar dorado. Aunque evitó entrar en detalles, sus palabras dieron cuenta de que atraviesa un momento personal de mucha reflexión y está enfocado en escucharse a sí mismo.

Una actriz de En el barro reveló cómo fue filmar la escena íntima con L-Gante

Si bien durante los últimos meses el intérprete de 26 años optó por bajar un poco el perfil, evitar la exposición mediática y poner todas sus energías en su música y en pasar tiempo junto a Jamaica, su hija de cuatro años fruto de su relación con Tamara Báez, a principios de este año dio que hablar por un importante proyecto laboral. Hizo una participación en la segunda temporada de En el barro (Netflix) y le tocó grabar una jugada escena íntima con la actriz Carolina Kopelioff.

Carolina Kopelioff contó cómo fue grabar la escena íntima de En el barro con L-Gante

“Un copado. Nunca había actuado y de repente se mandó a hacer esto. Un capo. Estaba súper predispuesto. Me preguntaba un montón de cosas porque nunca había estudiado un guion y era una escena larga”, expresó la actriz sobre el cantante en Sería increíble (Olga). Antes de hacer la escena, tuvieron que mandar un formulario especificando detalladamente qué estaban dispuestos a hacer y a mostrar. A partir de esto, ambos se reunieron en privado con la coach de intimidad y luego los tres se juntaron para ensayar. En cuanto a cómo fue grabarla, relató: “Lo hacen con una pelota entre los dos cuerpos para que no haya contacto físico con las dos personas. También tenés protecciones. Es re importante”.