El gesto de L-Gante con vecinos que esperaban el colectivo y el video que luego eliminó

Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, usó su cuenta de Instagram, donde acumula 5,7 millones de seguidores, para evidenciar la decisión que tomó mientras se dirigía en auto a su casa. Antes de pasar por una de las paradas de colectivo, dijo que si alguno de ellos iba a su barrio, lo iba a acercar. Si bien subió a sus historias el video en el que se lo pudo ver mientras manejaba, momentos después se arrepintió y lo eliminó.

“Estoy piloteando la limu”, dijo el cantante en el video en el que se lo pudo ver mientras conducía su auto con música de fondo. “Justo estoy pasando por la estación. Voy a frenar en la parada del bondi que va para mi barrio y nada, hay espacio. Al que vaya para el barrio, vamos a decirle que lo alcanzo”, expresó. El video terminó ahí y no se pudo comprobar si finalmente cumplió con su deseo de acercar a algún vecino. Adicionalmente, luego decidió borrar la historia.

L-Gante borró el video que grabó mientras manejaba (Fuente: ARCHIVO LN)

La semana pasada, el músico también dio de qué hablar por un posteo en sus redes sociales. Mostró su costado más vulnerable y sensible al compartir una sentida reflexión personal en la que se refirió a su presente y habló sobre sus decisiones, errores, aprendizajes y deseos. “Siempre tuve y tendré la intención de ayudar a los demás porque eso me hace sentir bien, pero también comprendí que siempre hay que equilibrar y no olvidarse de uno mismo”, escribió.

La sentida reflexión que hizo L-Gante en sus redes sociales (Foto: Instagram @lgante_keloke)

“En este momento yo me necesito a mí más que nunca. Me desahogo, reflexiono hasta el punto límite y vuelvo a tomar fuerza para tomar las mejores decisiones que creo que me van a hacer bien”, continuó y cerró: “Errores tienen todos, un buen corazón, muy pocos. Así que ahí vamos de nuevo. El piola soy yo”.