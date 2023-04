En peligro. Los vecinos de un barrio de Glew, sitiados por una banda de motochorros

escuchar

En el barrio Los Aromos, de Glew, se vive con miedo. Cuatro ladrones, a bordo de dos motos, asaltaron a dos habitantes de la zona cuando se dirigían a trabajar. Los vecinos dicen que los asaltantes se movilizan por el barrio con impunidad porque la policía no pudo detenerlos y que en la comisaría local no quieren recibirles las denuncias.

En menos de diez minutos, los ladrones en moto asaltaron a dos vecinos. Ambos robos fueron registrados por cámaras de seguridad particulares. El primero de los asaltos ocurrió el lunes, a las 6.24, cuando los delincuentes interceptaron a un muchacho que circulaba a bordo de una moto, por el mencionado barrio del partido de Almirante Brown.

En la esquina de Orden y Justicia, los malvivientes amenazaron con armas al vecino y le exigieron que entregara la moto, el celular y la mochila. De nada sirvió el pedido de la víctima para que no le robaran la moto, que era su herramienta de trabajo. Los asaltantes le pegaron un culatazo y le pasaron encima de un pie con una de las motos para obligarlo a que entregue el vehículo, la mochila y el celular. El violento asalto fue grabado por dos cámaras de seguridad.

Asalto en Glew

Diez minutos después, en la esquina de Progreso y Piedad, un vecino que se dirigía a tomar el tren para ir a trabajar fue interceptado por los mismos delincuentes que se desplazaban en dos motos: una Honda Twister y una Tornado.

A punta de pistola, y mientras le apuntaban a la cabeza, le exigieron al muchacho que entregara el celular y la billetera. Dos de los ladrones habían subido la moto a la vereda, mientras los dos cómplices esperaban en la calzada. En ese momento, pasaba por el lugar el conductor de una combi que fue amenazado con un arma por los asaltantes para que no detuviera su marcha.

Resignado, el vecino también entregó la campera que llevaba, pero los delincuentes la arrojaron al piso y huyeron del lugar. Los habitantes del barrio difundieron las imágenes de ambos asaltos que quedaron grabadas por las cámaras de seguridad y alertaron sobre los cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos con determinadas características.

Ayer, por la mañana, los vecinos se movilizaron hasta la esquina de Orden y Justicia y ante el equipo periodístico de LN+ reclamaron que los responsables de la comisaría local apliquen medidas para apresar a los delincuentes y reforzar la seguridad.

“ En la comisaría no me quisieron tomar la denuncia del robo. Me dijeron que tenía que hacer la exposición de forma virtual. Pero yo insistí con que quería que me atendieran . Entonces, me pidieron que regrese a la noche. Me tuvieron esperando cinco horas y me explicaron que no podían hacer nada para patrullar mejor la zona porque tenían dos móviles para recorrer toda la jurisdicción”, explicó Nadia, hermana de uno de los damnificados.

Anoche, los vecinos que viven en el barrio situado a tres cuadras de la estación de Glew se reunieron para decidir cómo seguían con los reclamos debido a la falta de respuestas de parte del comisario local. Durante la reunión realizada en la casa de uno de los habitantes del barrio, se registrados dos asaltos, en la misma manzana de la vivienda.

El barrio Los Aromos está rodeado por la ruta 210, Uspallata, Patria e Industria. Allí los vecinos afirman que están sitiados por una banda de motochorros y que nadie los cuida.

