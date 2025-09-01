En plena madrugada y con una fuerte custodia trasladaron a la cárcel de Piñero a un narco rosarino que estaba prófugo y cayó en Dock Sud

ROSARIO.- Con extremo sigilo, y bajo máximas condiciones de seguridad, una brigada especializada de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe trasladó a “Dibu” Gómez desde la comisaría 3a. de Dock Sud, en Avellaneda, hasta la cárcel de Piñero, en las afueras de esta ciudad, donde este barrabrava de Newell’s y narcotraficante quedó alojado en un pabellón de presos de alto perfil donde están otros integrantes de la Banda de Los Monos como él.

La peligrosidad que encarna este hombre provocó que las autoridades santafesinas extremaran las medidas de seguridad para el viaje de 305 kilómetros. Un grupo de elite que portaba armas largas y cortas llevó al Dibu en un vehículo blindado, bajo un estricto silencio de radio para evitar posibles filtraciones de información que motivaran un eventual ataque a la comitiva.

Dibu Gómez casi no salía a la calle, por temor a que alguien lo viera. Estaba escondido en un conventillo de Dock Sud desde hacía semanas, y sospechaba que tarde o temprano lo iban a detener. Permanecer prófugo es casi imposible en el precario universo narco, donde las lealtades son tan frágiles como la expectativa de vida de sus protagonistas. Gómez figuraba en la lista de los diez más buscados de la provincia de Santa Fe y su cabeza tenía precio: 35 millones de pesos.

Gómez formaba parte de la lista de los más buscados a raíz de su peligrosidad y por su rol en hechos de fuerte repercusión pública Policía de Santa Fe

Una de las particularidades que hizo compleja la búsqueda de este narco fue que no usaba teléfono celular. Vivía en una pensión y el único contacto que tenía con el mundo exterior era su expareja, que estaba viviendo en la zona y le llevaba comida y víveres una vez por semana. Según fuentes de la investigación, Dibu habría contado con el apoyo de un sector de la barra de Boca Juniors, que tienen vínculos desde hace tiempo con los narcos que comandan la hinchada de Newell’s.

Los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) sabían que estaba en Avellaneda, pero no lograban encontrar el lugar preciso de su escondite. Al comenzar a seguir a la expareja dieron con el sitio donde vivía Gómez, pero no lograban encontrar el momento para detenerlo. Además, debían acreditar que se trataba del prófugo, porque había cambiado totalmente su aspecto.

Cuando su expareja fue en un remise a llevarle unos bolsos con comida, Dibu salió a la vereda para ayudarla. Fue en ese momento que los agentes lograron confirmar que se trataba de Gómez por los tatuajes que tenía en los brazos. Debieron esperar unas cuantas horas para detenerlo: lo hicieron recién cuando el barrabrava salió de la pensión y caminó unos metros. Los efectivos de la PDI lograron reducirlo después de forcejear y recibir varios golpes: Gómez practicaba boxeo y se resistió de manera salvaje. Finalmente, seis policías lograron bloquear sus movimientos en el piso.

El viaje se realizó en un vehículo preparado para traslados y con un equipo de seis efectivos provistos de armas cortas y largas Policía de Santa Fe

Interna en el paraavalanchas

Este barra y miembro de la banda de Los Monos está acusado de un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en el sur de Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado al clan Cantero. Avalle cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

La irrupción de Dibu en la barra de Newell’s se dio en 2021, en medio de una interna feroz entre facciones que, aunque enfrentadas, respondían a los mismos jefes narcos. En 2022, Gómez tomó el control de una de esas facciones, tras la caída de referentes como Guillermo “Chupa” Sosa. Desde entonces, su nombre comenzó a aparecer en causas judiciales vinculadas a extorsiones, amenazas y homicidios.

Uno de los puntos de quiebre ocurrió en diciembre de 2022, cuando fue acusado de participar en el asesinato de Miguel Ángel Roulin en Puente Gallego. Desde ese momento, Gómez se convirtió en prófugo. La policía lo rastreó durante meses, siguiendo pistas falsas que lo ubicaban en distintas provincias. Finalmente, fue capturado en Dock Sud, Avellaneda, tras un operativo de inteligencia que duró cuatro días. Se resistió, pero seis agentes de la PDI lograron reducirlo.

Su entorno también cayó. Su primo, Milton Larrosa, fue condenado por extorsionar a productores del Cirque du Soleil en Rosario, haciéndose pasar por miembro de la barra y pariente de “Dibu”. La red que tejió Gómez no solo operaba en las tribunas, sino también en el mundo del espectáculo, el narcotráfico y la violencia urbana.

Gómez fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos están presos y fueron señalados en la disputa que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1º de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa. El cadáver de Altamirano, según indicaron en su momento los fiscales, fue usado como una especie de “envoltorio” para pasar un mensaje dentro de la barra de Newell’s.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Marcelo Albornoz, señaló que el traslado de Gómez se concretó durante el fin de semana luego de que llegara la autorización de la Justicia de Buenos Aires. Gómez fue ingresado en el penal de Piñero con un mameluco naranja, la vestimenta que usan los detenidos de alto perfil cuando salen del pabellón.

En una conferencia de prensa realizada este lunes en la sede de la Gobernación, Albornoz sostuvo que la recompensa que se había ofrecido por el paradero de Gómez, uno de los criminales más buscados de Santa Fe, “quedó vacante”. Amplió: ”Todas las tareas que se realizaron para su detención fueron realizadas por personal de PDI, del Bloque de Captura de Presos de Alto Perfil y fiscal Patricio Saldutti que fue muy proactivo en esta búsqueda”.

“Teníamos información de que Gómez podría estar en tres provincias. Puede ser que las personas que son buscadas hagan circular datos falsos para distraer el trabajo de los investigadores. Por eso hay que hacer un trabajo silencioso, dedicar mucho tiempo. Es importante destacar la profesionalidad de todo el equipo que participó en este tema con una estrategia muy importante de seguimiento. Gómez no salía a la calle, tenía personas que hacían tareas de inteligencia por él en la cuadra para evitar ser trasladado”, destacó Albornoz.