Encontraron ahogado al adolescente que era buscado desde el lunes pasado

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Policía neuquina confirmó que el cuerpo encontrado en el río Neuquén a la altura de la localidad de Centenario es el de Thiago, el adolescente de 13 años que era buscado desde el lunes pasado.

Ese día, que hizo mucho calor en toda la región, el chico había ido al río junto a algunos familiares e ingresó en el agua cerca de las 20 en el barrio Nueva España. “Entró al agua y empezó a pedir ayuda, nosotros intentamos todo, pedimos ayuda”, contó su tía Nilda horas después.

“Tres familias habían concurrido al sector a pasar la tarde. Avanzada la tarde, le advierten al menor que saliera del agua para retirarse. En ese momento hizo una última zambullida y es arrastrado por la correntada. En el interior del cauce se encontraban tres primos. Uno de los mayores intentó en primera instancia ayudarlo, pero no pudo alcanzarlo. Ese otro chico logró salir por sus propios medios unos metros más abajo”, señaló el subcomisario Raúl Cabeza.

Las autoridades advirtieron que el sector del río donde Thiago fue arrastrado por la corriente no está habilitado como balneario. La infraestructura de la costa no está preparada para recibir visitantes y no hay servicio de guardavidas.

Los bomberos fueron los primeros en llegar al lugar pero la búsqueda debió suspenderse al anochecer. Continuó el martes pero resultó infructuoso. Incluso se realizaron rastrillajes en tierra con perros entrenados.

Recién hoy a media mañana se informó sobre el hallazgo de un cuerpo cerca del Tercer Puente sobre el río Neuquén y luego desde la Policía de Neuquén confirmaron que se trata de Thiago.

El cuerpo apareció a unos 2200 metros del lugar donde el adolescente ingresó en el agua, cerca del loteo Sommadossi. Los familiares que lo acompañaban el lunes contaron que el chico fue arrastrado por la corriente. En esa zona, el río presenta profundos pozones y suele tener mucha correntada.

Asimismo, en el cauce hay ramas y troncos que son arrastrados por el agua y eso aumenta el riesgo de quedar atrapado.

Hace tres semanas, un hombre murió ahogado en otra zona no habilitada del río Limay en Neuquén, a menos de 15 km de donde falleció Thiago. El hombre ingresó al agua en una zona no habilitada como balneario en el sector de Valentina Sur. Su cuerpo fue encontrado en el fondo del río.

Desde la Municipalidad de Neuquén subrayaron la importancia de respetar las zonas habilitadas para bañistas: los balnearios cuenta con personal de guardavidas, servicio de emergencias médicas, puestos de enfermería y patrullas preventivas que recorren las costas con equipamiento para asistencias.