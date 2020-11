Crédito: Shutterstock

Ariel Festa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 10:14

Con el paso de los meses y la cuarentena, la inseguridad desplazó a la salud en el primer lugar de las preocupaciones de los porteños. La mitad de los vecinos tiene la percepción de que el delito aumentó, a pesar de que los datos estadísticos señalan lo contrario, y tres de cada cuatro ciudadanos consideran que se debe dotar a la policía de pistolas electrónicas Taser para mejorar su eficacia en el enfrentamiento de situaciones de índole criminal.

Esas son algunas de las conclusiones del segundo informe de seguridad ciudadana realizado por el equipo de trabajo del observatorio de políticas públicas Gente en Movimiento (GM) de la periodista y diputada nacional por la Ciudad (FdT) Gisela Marziotta. El estudio, hecho a partir de 600 encuestas telefónicas a 336 mujeres y 264 hombres, da cuenta de una marcada inversión en las prioridades. Mientras que en abril, con los primeros días de la cuarentena y el temor al coronavirus, la salud era el principal foco de preocupación para el 40% de los entrevistados, seguido por conservar el empleo y cuidar los precios de los productos esenciales, en octubre la inseguridad saltó del 7 al 29% en el posicionamiento como principal prioridad; incluso el trabajo se situó por encima de la salud, que pasó al tercer lugar.

El informe de GM señala: "Los números oficiales de 2019 mostraron mejoras con respecto a 2018, pero ahora estamos en claro declive que las estadísticas oficiales no estarían mostrando. Desde el Observatorio buscamos aportar evidencia que supla, en cierta medida, estas falencias y que aporten herramientas para frenar la ola de inseguridad".

Principales prioridades de los porteños Crédito: Observatorio GM

Sin embargo, las cifras oficiales más recientes dan cuenta de una baja del 49% en la estadística de delitos contra la propiedad con relación a 2019, que, a su vez, había sido el de menor tasa criminal de los últimos 20 años. En su anterior informe, de agosto pasado, el observatorio GM había señalado, a partir de las encuestas, que uno de cada tres delitos no había sido denunciado en el último año.

El Informe de GM se enfoca en la calidad de vida de los porteños, y el 45% de los encuestados para el estudio señaló un deterioro de esa condición, a caballo, precisamente, del aumento de la inseguridad, que se pone en juego esencialmente en el espacio público. Por caso, entre los síntomas que enfatizan la sensación de inseguridad de los vecinos se cuenta con que ocho de cada diez ya prefieren no ir a un parque a la noche, por considerarlos escenarios peligrosos.

Gisela Marziotta, legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos Fuente: Archivo

"Los resultados son llamativos: el 65% de los porteños no se irán de vacaciones este año. Esto intensificará aún más el uso de espacios verdes en la Ciudad. El problema con esto es que la inseguridad también es un impedimento para el uso de los espacios verdes. Según nuestra investigación, el 81% de los porteños prefiere no ir de noche a un parque por que se siente inseguro. Esta es solo una manera de graficar cómo afecta la inseguridad a la calidad de vida y cómo la seguirá afectando si no hay cambios en el corto plazo. La seguridad no implica tan solo el delito en sí, si no todas las actividades que dejan de hacer los ciudadanos para no ser víctimas", señalaron los autores del informe

.

Conforme a los criterios de Más información