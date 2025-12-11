Qué pasó con los jubilados desaparecidos en Chubut

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, se habían conocido un mes antes de su desaparición. La pareja de jubilados fue vista por última vez el 11 de octubre pasado en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Recorrían el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. El vehículo, que fue encontrado estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. La Policía también encontró una carpa, una bolsa de dormir, comida y agua.

La camioneta en la que viajaba la pareja apareció encajada y con las puertas cerradas con llave.

Los investigadores realizaron distintos operativos por tierra, con un centenar de efectivos y camionetas 4x4, y por aire, con un helicóptero y drones que sobrevolaron las zonas altas, buscaron intensamente a Kreder y Morales sin éxito ni pistas firmes durante varias semanas. Incluso el Ministerio de Seguridad extendió la búsqueda por encima de los 15 días de rastrillajes formales, según consignó el diario local ADN Sur.

La incertidumbre y la angustia se transformó en una postal cotidiana para los familiares de la pareja, mientras temen que, ante la falta de resultados o pistas firmes, se la deje de buscar, según reconocieron a medios locales.

La última conexión y una millonaria recompensa

Según consignó Diario Uno, conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53.

Ante la solicitud de la fiscalía, el Ministerio decidió ofrecer una recompensa de $10.000.000 por los jubilados, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, indicaron.

Las personas que cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas.

El fiscal confirmó que la búsqueda sigue activa

El fiscal Cristian Olazábal aclaró que la investigación por la desaparición de Pedro y Juana continúa en curso. En diálogo con el medio local Actualidad 2.0, el magistrado sostuvo que “los plazos operativos están excedidos, pero la búsqueda continúa”, al tiempo que negó versiones sobre un posible móvil económico que hubiera motivado un hecho delictivo contra la pareja.

“No hay elementos para sostener ni un crimen ni una ausencia voluntaria”, subrayó.

En ese marco, el fiscal admitió que si bien la búsqueda no sigue con la misma intensidad que tuvieron los rastrillajes durante el primer mes, todos los días hay actividad en campo, según lo que le reporta el jefe de la División de Búsqueda de Personas.

La estadística oficial y “un error clave”

Según apuntó el medio ADN Sur, desde la desaparición de los jubilados hasta que el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) intervino con sus recursos operativos, pasaron ocho días.

Equipo del SIFEBU rastrillando la zona donde los jubilados fueron vistos por última vez

Esta demora toma otra relevancia al contrastarse con una estadística oficial que indica que, según el informe de gestión 2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, en los casos donde el SIFEBU intervino a tiempo, el 77% de las personas fueron localizadas.

Otra hipótesis que se debilita

Luego de que el comisario Lobos expusiera la posibilidad de que la pareja de jubilados haya sido arrastrada por el mar, el medio local Río Negro apuntó que, con el último rastrillaje realizado en la zona costera, esa hipótesis quedó casi descartada.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, anunció que el operativo se extendió por toda la zona costera de la provincia

¿Arrastrados por el mar?

En diálogo con el programa local “Buen Día Comodoro” de Seta TV, el comisario Pablo Lobos, segundo jefe del Área de Investigaciones de la Policía del Chubut, dijo: “No hay hipótesis que hayamos descartado todavía. Lo último que estamos evaluando es la posibilidad de que hayan regresado al mar y que el mar los haya arrastrado”.

El comisario Pablo Lobos, segundo jefe del Área de Investigaciones de la Policía del Chubut

Se cumple un mes de búsqueda

El martes 11 de noviembre se cumplió un mes de la desaparición y búsqueda de Pedro y Juana.

En los últimos días, la investigación se intensificó en Puerto Visser, en la zona de Rocas Coloradas con nuevos rastrillajes, tecnología de punta, decenas de personas entre ellos fuerzas de seguridad y voluntarios, y perros adiestrados en la búsqueda de personas vivas y muertas, según consignó el medio local Jornada.

Portal Rocas Coloradas, en Patagonia Azul. Gentileza Rewilding Argentina

“No abandonaremos esta búsqueda”

“No vamos a abandonar esa búsqueda de ninguna manera hasta que encontremos una respuesta a esto que está sucediendo, que realmente es inexplicable”, expresó el miércoles pasado, en diálogo con Cadena 3, Gabriela Kreder, hija del hombre desaparecido.

En la misma comunicación, Gabriela confirmó que los operativos siguen activos. “Se sigue buscando, se sigue rastreando. Se unieron los bomberos de Trelew y están viniendo más perros que buscan restos humanos desde Río Gallegos”, sostuvo.

“A ella se la veía feliz”

Según pudo constatar el medio local ADN SUR, Lydia Estevao, una de las amigas de Juana Morales, definió a la jubilada que permanece desaparecida como “una persona feliz e ilusionada de su romance con Pedro Kreder”. Además, Estevao manifestó que Kreder “era un hombre muy amable”.

Un perro especializado en restos humanos

Según informó el medio local ADN SUR, se sumó a la búsqueda una brigada especializada de Santa Fe, conformada por once bomberos voluntarios y dos miembros de la Dirección de Protección Civil. El equipo de rescate cuenta con certificación nacional y cuenta con equipamiento específico, como drones con cámaras térmicas, y un kit tecnológico valuado en 100 millones de pesos.

En tanto, se conoció que volverá a sumarse a los operativos la Unidad N.º 32 de los bomberos de Trelew, a cargo del oficial ayudante Esquivel, junto al sargento Oñate y el perro Kali, especialista en búsqueda de restos humanos (RH).

El animal ya había participado de los operativos a finales de octubre, en conjunto con Roco, también integrante de la Brigada K9 y especializado en búsqueda genérica.

El perro, Kali, es parte de la Unidad N° 32 de los bomberos de Trelew

Una de las pistas que siguieron los investigadores

Una de las pistas provino de una denuncia anónima a la línea 134 que reavivó la posibilidad de un robo o una maniobra coercitiva.

Según esa pista, la pareja habría sido interceptada o forzada a desviarse de la ruta principal hacia un camino alternativo, lo que explicaría por qué eligieron transitar la peligrosa Ruta Provincial Nº1 en lugar de la más segura Ruta 3. La fiscalía de Chubut analiza la información, mientras el ministro de Seguridad descartó la hipótesis.

Jubilados desaparecidos: 12 dias de misterio

“Sobrevivir en esa zona es muy difícil”

Martín Pérez trabaja como guía en Comodoro Rivadavia. En declaraciones a LN+, mencionó que “a Rocas Coloradas viene gente de todo el mundo: son 90.000 hectáreas de áreas de naturaleza protegida”.

En referencia al paradero de Kreder y Morales, Pérez indicó: "La supervivencia es muy compleja en esa zona. Yo no entiendo por qué abandonaron la camioneta, que era su caparazón de protección".

LN+: Martin Perez, guia de Comodoro Rivadavia

“Pedro tomó un camino de continuación equivocado, que nosotros llamamos ‘el zanjón del Árabe’. La traza suele estar marcada únicamente por las camionetas de las personas que van a pescar", detalló el guía.

“Quizás subieron a un sumidero para buscar señal en el celular. Ojalá la vida nos de la oportunidad de volver a encontrarlos”, concluyó Pérez.

Los celulares de los jubilados no están en la camioneta

Chubut: busqueda y misterio de los jubilados

Sobrevuelo en helicóptero

El fiscal jefe Cristian Olazábal sobrevoló en helicóptero de Prefectura Naval Argentina el área donde fue encontrada la camioneta de Kreder, a unos 45 kilómetros de Caleta Córdova, en una zona rural de difícil acceso.

“Se realizó una búsqueda cuadrada expandida de diez kilómetros desde las coordenadas donde se encontró el vehículo”, informó Olazábal, según consignó el diario local El Patagónico. El objetivo fue relevar grietas, cañadones y posibles senderos en torno al Cañadón Visser, en el área de Rocas Coloradas.

Así es la zona donde buscan con intensidad a la pareja de jubilados en Chubut Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

“Es un lugar inaccesible”

En diálogo con LN+, Marcelo Vidal, periodista de Chubut, aseguró que “el lugar de la desaparición es inaccesible tanto para acceder como para transitar”. “Dada la geografía, para ubicar la camioneta se tardaron cuatro horas. Acá hay muchas subidas y bajadas, cursos de agua, arenales y rocas”, detalló.

Según Vidal, “entre donde se encontró el vehículo y el último poblado hay 40 kilómetros”. En las últimas horas, en el domicilio de Kreder, encontraron dos teléfonos celulares sin chips, lo que incentivó al periodista a plantear un interrogante: “Si esos celulares estaban en su casa, ¿cuál fue el que impactó antes de la desaparición?”.

Desaparicion de la pareja de jubilados: la palabra del periodista Marcelo Vidal

Consultado sobre las últimas novedades del caso, Medina mencionó que hubo una definición que llamó poderosamente su atención. “Las hijas de Kreder mencionaron que su padre era una persona cauta, entonces es muy raro que una persona con esa personalidad circule por esta zona”.

Por último, Medina hizo un adelanto: “Esta noche las autoridades de Chubut darán una conferencia de prensa a partir de las 21 hs”.

Cronología de la desaparición

Cronología de la desaparición de la pareja de jubilados

Así es la zona donde desapareció la pareja

El medio local Jornada compartió imágenes de la zona donde se busca a la pareja de jubilados que está desparecida desde hace más de una semana.

Las hijas de Pedro se mostraron angustiadas y afirmaron que no creen que los jubilados hayan llegado hasta ahí por decisión propia. “Quizás fueron víctimas de un robo. No sabemos qué pensar. Es todo muy confuso”, consideraron.

“Él no es una persona que se dedique a hacer caminos de riesgo ni a arriesgarse así. Es muy difícil ingresar ahí”, aseguraron, en diálogo con Mediodía Noticias. Y expresaron: “Por ahí fueron víctimas de un robo, les quisieron sacar la camioneta y tomaron ese camino para escapar y se quedaron atrapados”.

Consultadas acerca de la relación entre los jubilados, contaron que se conocían hace poco más de un mes. “Él estaba muy entusiasmado, nos decía que le parecía una buena mujer, pero nosotras no la conocíamos”, dijeron.

“Estamos pendientes de una pista para poder agarrarnos de algo, pero no pasa nada. Los investigadores mucho no nos dicen”, concluyeron.