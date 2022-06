Enemigo de Los Monos. Tras diez años de operaciones, condenan por narcotráfico a Esteban Alvarado

Seis días después de ser condenado a prisión perpetua, por el crimen de un financista y de ser el jefe de una asociación ilícita, Esteban Alvarado fue condenado por primera vez en el fuero federal a 15 años de cárcel por narcotráfico.

Este jueves el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Eugenio Martínez, sentenció a 15 años de prisión a Alvarado, que se encuentra preso actualmente en el penal federal de Ezeiza. El tribunal consideró que este hombre de 42 años era el responsable de un cargamento de 493 kilos de marihuana que fue secuestrado a cuatro personas el 24 de noviembre de 2017 en General Roca, provincia de Río Negro. También fueron sentenciados otros eslabones de la banda, como Jesús Rodríguez, que recibió una pena de 6 años, su hermano Marcos, 4 años; Ricardo Ianni, 6 años y José Luis Di Marco 4 años.

El juicio contra este narcotraficante, que es rival de la banda de Los Monos en Rosario, se llevó adelante durante tres meses, y este jueves decidió hablar ante el tribunal, a través del sistema de videoconferencia, para ratificar su inocencia. “No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes. De 2012 a la fecha debo haber tenido 200 allanamientos. No me encontraron ni un porro. Me sacaron autos, camionetas, camiones, pero algo relacionado al narcotráfico jamás”, planteó Alvarado.

Después de permanecer más de una década en la sombra de la clandestinidad y sin ninguna complicación con la Justicia federal de Santa Fe, en abril de 2020 la fiscalía federal N°1 de Rosario y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) pidieran al juez Marcelo Bailaque que el expediente –que se había iniciado en 2018- fuera elevado a juicio.