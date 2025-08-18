“Era muy violento”. Así definió la madre de su víctima “el Perejil” del caso Dalmasso

CÓRDOBA.– Desde el sábado por la tarde está detenido Gastón Zárate, conocido como “El Perejil” por su vinculación con el caso judicial del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto. Esta vez, fue arrestado por el asesinato de un hombre en esa misma ciudad. “ Era muy violento, buscaba peleas y discusiones con cualquiera ”, lo definió Beatriz, madre de la víctima, Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.

El crimen fue en el complejo El Águila, a donde Zárate y sus dos hijos adolescentes estaban jugando al fútbol. Empezaron a pelear verbalmente con Acuña Ustarroz; la discusión siguió afuera del club. Fue en la calle en donde Zárate agarró un fierro y se lo clavó en la cabeza a Ustarroz, que murió en el momento.

Zárate y su hijo de 17 años, acusado de participar en la pelea, quedaron detenidos (el menor “demorado”) inmediatamente acusados de homicidio. El fiscal de la causa es Javier Di Santo, el mismo funcionario que en 2006 lo había hecho detener por el asesinato de Dalmasso. De la pueblada en favor de Zárate surgió su apodo de “el Perejil”.

En diálogo con El Doce, Beatriz, madre de la víctima, contó que ambos se conocían de la cancha adonde Ustarroz “iba de vez en cuando a jugar para distraerse. Su cable a tierra era un rato de fútbol, porque no tomaba, no fumaba, no salía. Era una persona excelente”.

“Se dedicaba al estudio y al trabajo. Estudiaba ingeniería en electricidad, le faltaba una materia, me decía que este año se recibiría. El patrón le daba los días para estudiar”, añadió la mujer.

En 2022, durante el juicio en el que el viudo Marcelo Macarrón fue declarado inocente de ser el instigador del crimen de Dalmasso, Zárate declaró como testigo.

“Lo único que yo escuché es lo que siempre voy a repetir. Un día antes que él [Macarrón] se fuera [a Punta del Este] los escuché discutiendo. Y él le decía que ‘todo esto se iba a acabar’”, declaró Zárate ante el tribunal. También aseguró que el primer abogado del viudo, Daniel Lacase, y la Policía le “armaron la causa”. Macarrón pidió la palabra para responderle: “Es un embustero total”.