“Es hora de que haya Justicia”: falta de imparcialidad y conclusiones erróneas, las claves para apelar la absolución de Nicolás Pachelo

Con duros cuestionamientos hacia los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, magistrados que, con sus votos, absolvieron a Nicolás Pachelo como el autor del homicidio de María Marta García Belsunce, crimen ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, de Pilar, el Ministerio Público Fiscal de San Isidro apeló el fallo ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

“Se demostrará que los jueces que conformaron la mayoría carecieron de la imparcialidad necesaria para emitir un pronunciamiento válido, que partieron de un prejuzgamiento de los hechos basados en apreciaciones subjetivas sin otros fundamentos más que sus propias creencias y que afirmaron cuestiones falaces respecto de la prueba”, explicaron los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González.

El recurso de apelación, que fue presentado en las últimas horas y al que tuvo acceso LA NACION, tiene 138 páginas. Para los fiscales, los jueces Rossi y Andrejin “fragmentaron la prueba reproducida en el juicio arribando a conclusiones erróneas y ponderaron elementos probatorios, contrariando de punta a rabo y deliberadamente las reglas básicas de la lógica”.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, fue dada a conocer el 2 de este mes, tras cuatro meses y medio de debate. Además de Pachelo, fueron absueltos los exvigiladores de Carmel José Ortiz y Norberto Glennon.

Para los fiscales, la sentencia fue arbitraria. Como se dijo, la absolución de Pachelo fue por mayoría. El presidente del tribunal, Federico Ecke, votó por la condena.

María Marta García Belsunce, la víctima Archivo

“Es parecer de este magistrado, por los fundamentos vertidos en mi voto, que, sin hesitación de duda alguna, Pachelo fue quien, el 27 de octubre de 2002, ultimó con seis disparos -uno no penetrante- a quien en vida fuera María Marta García Belsunce. El móvil de aquel accionar ha sido la búsqueda de dinero en efectivo existente dentro de la morada, de lo que tuvo efectivo conocimiento, y que por aquellos tiempos resultaba ser de normalidad habitual, ello con base en la situación económica que atravesaba la Argentina”, sostuvo Ecke en su voto.

Y, en la parte final de su voto, Ecke hizo una afirmación que no pasó desapercibida. “La Justicia está representada por una mujer con sus ojos vendados, en una mano una balanza y en la otra una espada. La mujer, inspirada en la diosa griega Temis que significa orden. Los ojos vendados, con el fin de destacar que la justicia solo mira a las personas, es decir, imparcial. La balanza, igualdad con que la Justicia trata a todos. La espada, simboliza la fuerza inflexible de la letra de la ley. Pareciera que la pregunta de quién la mató [a María Marta], a mi pesar, mantendrá su suspenso. Como anillo al dedo, viene la expresión, ´algo huele mal en Dinamarca´”, sostuvo al citar a William Shakespeare en su obra Hamlet.

Carlos Carrascosa y Horacio García Belsunce (h.), esposo y hermano de la víctima, respectivamente, el día del veredicto Ricardo Pristupluk

Para Ferrari, González y Quintana “los arbitrarios fundamentos de la mayoría evidencian una flagrante violación al debido proceso penal; la clara afectación a la garantía de juez imparcial y falta de objetividad manifiesta, todo lo cual demanda que deba ser vedada de manera imperativa de toda consecuencia jurídica que el fallo genere”.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la absolución de Pachelo fue “escandalosa” y citaron parte del fallo donde se sostuvo que “las versiones de los testigos se han apreciado sumamente ensayadas, calculadas, o al menos sin espontaneidad”. Los fiscales sostuvieron: “Palabras más, palabras menos, grotesca manera de fragmentar y tergiversar la prueba a su gusto y placer para arribar al tan ansiado veredicto”.

Para Ferrari, Quintana y González, el juez Rossi “se empeñó en ensuciar a la familia [de la víctima] en una acción deliberada de no solo absolver al responsable revictimizando a los familiares, si no, además, pretender colocar en la mesa la posibilidad no latente relativa a que la familia y, particularmente, el viudo [por Carlos Carrascosa], podrían haber tenido intervención en el hecho”.

En parte de la presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal recordaron que antes de empezar el juicio habían recusado al tribunal y que plantearon irregularidades en la designación del juez Andrejin “que se incorporó al tribunal sin que se practicase el sorteo de ley, a la sazón, ingresando en el juicio por la ventana. Claro estaba que el exsecretario del juez Rossi se desvivía por ingresar al debate y cumplir el mandato de absolver que le imponía su histórico jefe [por Rossi]”.

“Todo demasiado burdo”

Para los fiscales fue “todo demasiado burdo” y afirmaron: “desde los albores, conforme se iban suscitando los pasos previos para la preparación del debate, firmemente planteamos nuestro temor cierto y fundado de parcialidad, el cual huelga señalar se cristalizó en la resolución ahora cuestionada”.

Y agregaron: “En los votos de Andrejin y Rossi, se observa palmariamente que, lejos de respetar los principios que rigen el procedimiento convencional y constitucional en un Estado de Derecho, se apartaron de la sana crítica racional y exigible”.

El voluminoso expediente del homicidio de María Marta García Belsunce Enrique García Medina

Si bien Pachelo fue absuelto por el homicidio de María Marta, continúa en la cárcel porque fue condenado a nueve años y medio de prisión por una serie de robos ocurridos entre 2017 y 2018 en el Tortugas Country Club, de Pilar, y en los barrios privados Abril y El Carmencito, de Hudson, en Berazategui.

La semana pasada, los abogados de Pachelo, Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordan, presentaron la apelación a esa condena.

“Conforme a las circunstancias expuestas, a las que debe aditarse [sic] que en la totalidad de los hechos en los que pudo arribarse un veredicto condenatorio, se partió de la confesión expresa de su intervención en el hecho por parte de Pachelo, y en función de la aplicación de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad de las penas, que el fallo, en cambio, incumple, debe adecuarse el monto punitivo impuesto, por resultar más adecuado darle por compurgada la pena con la prisión preventiva sufrida por el imputado hasta el momento (cuatro años y nueve meses de detención provisional al momento de la interposición de este recurso, lo cual resulta por demás desmesurado), lo que así expresamente dejamos solicitado”, afirmaron los defensores de Pachelo.

Nicolás Pachelo se retira de la sala de audiencias después de ser absuelto por el homicidio de María Marta y ser condenado por una serie de robos en countries Ricardo Pristupluk

Además de apelar la condena, Pérez Iglesías y Rodríguez Jordan pidieron la excarcelación de Pachelo.

En la presentación, a la que tuvo acceso LA NACION, se sostuvo que Pachelo está con prisión preventiva por los robos desde el 4 de mayo de 2018, por lo que se encuentra “a un año, siete meses y quince días, de cumplir el requisito temporal para acceder a la libertad condicional, lo cual debe ponderarse como pauta favorable” al requerimiento de excarcelación.

En la apelación citada del Ministerio Público, los fiscales sostuvieron que “nadie que haya presenciado el juicio en su totalidad e inclusive legos en la materia pueden desconocer que Pachelo fue el autor indiscutido del homicidio y que la evidencia era sobrada”. Y agregaron: “Prueba cabal de todo ello fue la propuesta de la realización de un juicio por jurados a lo que la defensa de Pachelo se opuso enfáticamente al saber que sería ´linchado´. Se requería unanimidad de doce jurados populares. Si uno solo tuviera dudas resultaría absuelto. Prefirió ser juzgado por Rossi y Andrejin desde que sabía de antemano su arbitraria decisión”.

Para los fiscales, según la apelación, “es hora que de que haya Justicia”.