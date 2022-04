“Es un viejo de cartón”. La deleznable explicación del padre del joven que dejó casi en coma al playero de un garaje porteño

El padre del adolescente que sigue prófugo tras golpear a traición al empleado del garaje del barrio porteño de Monserrat, quien continúa internado desde el 19 de noviembre pasado como consecuencia del ataque, dijo que su hijo está oculto en Uruguay y que no se entrega por falta de “garantías políticas”.

No solo, eso: para justificar lo que el joven de 17 años hizo hace cinco meses, cargó contra la víctima. Dijo que era “un sinvergüenza”, que hostigó a su hijo, al que metió en “un terrible quilombo” y que “encima no se aguantaba ni un palmazo”. También sugirió que a las hijas del playero, Arturo López, “solo les interesa la plata” y por eso sostienen la demanda.

Agostina, una de las hijas del playero, dijo que su padre “no va a volver a ser nunca el que fue”, debido a las lesiones neuronales que sufrió por el golpe y la caída al piso, con consecuencias motoras y, principalmente, cognitivas y en el habla. Y sostuvo que, por ahora, está más preocupada por la rehabilitación de López que por la situación de C.M.A., el joven que lo golpeó, a quien calificó de “violento y cagón”.

Arturo López, el playero agredido

”No lo estoy viendo a mi hijo. Todo el mundo sabe que está en Uruguay”, aseguró a la agencia de noticias Télam Javier, padre de C.M.A., quien permanece prófugo desde el 26 de noviembre último, cuando el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas a cargo de la causa, Mauro Tereszko, solicitó su inmediata detención.

”La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. ¿En qué estoy imputado para que me nombren? Obviamente, les interesa la plata”, indicó Javier, quien dijo desempeñarse como changarín y que “no tenía ni un peso” como para responder a la demanda en nombre de su hijo.

Además, el hombre dijo que López era un “sinvergüenza” que hostigaba a C.M.A.: “Mi hijo solamente respondió ante un hostigamiento. Él era un tipo grande que se dedicaba a molestar a criaturas. Ellos se dedicaban a molestar a los pibes. No era la primera vez que discutía con mi hijo. El tipo quedó como un santurrón por el video ese que se difundió. Y ahora nosotros tenemos que pagar los platos rotos”.

”Y agregó: “ No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de re mil putas que metió a mi hijo en terrible quilombo y encima no se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón ”.

Desmayó a un playero porque le rayaron el auto

A su vez, el padre del imputado dio su opinión sobre el episodio y dijo que Arturo López había amenazado a su hijo con un palo y que lo discriminaba “por ser gitano”.

Siguió: “Mi hijo no es deportista, no hace pelea. Es alto, pero tiene los brazos muy flaquitos. No camina ni media cuadra sin ir en vehículo. Encima es un nene que está criado de forma muy delicada. No está preparado para estar detenido en ningún lado”.

“¿Sabés cuántas piñas di en mi vida? Vos cuando le das una piña a alguien que te está molestando no lo hacés con intención de matarlo. Mi hijo no es que lo hizo con alevosía y lo pateó en el piso. A la edad de él, si hay un hombre que le está diciendo cosas a mi mamá, yo también voy a ir a pegarle para defenderla”, resaltó.

“Que nos firmen la eximición de prisión y nos presentamos a declarar. Estamos convencidos de que ese señor era el que estaba hostigando a mi hijo. Falta la otra parte de la historia”, afirmó Javier, antes de concluir: ”Mi hijo se lamenta. Quisiera volver el tiempo atrás. Ya quiero que se termine esta causa. Trato de seguir el estado de salud del hombre. Yo hago que me digan a ver cómo está”.

Marcha pidiendo justicia por el crimen de Arturo López, en el Congreso Tom·s Cuesta - LA NACION

La otra historia

C.M.A. está prófugo desde el pasado 26 de noviembre y tiene vigente un pedido captura internacional emitido por Interpol. Su detención “está en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires”, dijeron fuentes judiciales a Télam.

Según precisaron los voceros, “el menor cumple los 18 años el 11 de mayo” y a partir de ese momento “se lo tratará como mayor y se le acabarán los privilegios en posibles condiciones de detención, en caso de ser capturado”.

El hecho ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en una playa de estacionamiento ubicada en la calle Moreno al 800.

Fuentes policiales indicaron entonces que López, empleado del lugar, fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad que se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el playero cayó, impactó fuertemente contra el suelo y quedó inconsciente.

Se conocieron nuevas imágenes del ataque al playero que lo dejaron en terapia intensiva

Después de pegarle a Arturo y dejarlo exánime, en gravísimo estado, C.M.A., su madre y una joven que lo acompañaba abandonaron el estacionamiento. Nunca regresaron. Allí quedaron el Mercedes-Benz que habría sido el eje de la supuesta discusión; un BMW patente MHA 9... con $98.000 de multas y una camioneta Chevrolet Tracker. El primero de los rodados está a nombre del padre de Manuel, que vive en Magdalena.

Ese vehículo fue vendido en varias oportunidades. Uno de los damnificados por las ventas fraudulentas reconoció a Manuel como el vendedor al que le pagó US$12.500 por el Mercedes-Benz.

Según el denunciante, Manuel le entregó el vehículo y el formulario 08 firmado. Acordaron que, en menos de un mes, realizarían la transferencia. Pero, antes de cumplirse el plazo fijado, Manuel apareció por su casa y le pidió el Mercedes-Benz, con el ardid de que debía darle de baja al servicio de localizador satelital y, debido a que el dispositivo estaba a su nombre, era el único que podía realizar el trámite.

Manuel se llevó el Mercedes-Benz y nunca regresó. Entonces, el damnificado, cuya identidad se mantiene en reserva, lo denunció penalmente por la estafa. Debido a la repercusión pública del caso, el denunciante se presentó como testigo, detalló cómo lo estafaron y aportó un detalle importante, que abriría otra hipótesis sobre el móvil de la agresión.

Según el testigo, el rayón que habría provocado la supuesta discusión ya existía. No era nuevo. Así que los investigadores no descartan que, en realidad, ese presunto reclamo hubiera formado parte de una puesta en escena pergeñada por madre e hijo para obtener un resarcimiento económico de los dueños del estacionamiento. Pero, aparentemente, Arturo López habría advertido la maniobra y C.M.A. lo noqueó.

Marcha pidiendo justicia por el crimen de Arturo López, en el Congreso

El estado de la víctima

López pasó varios días en coma inducido. Hoy continúa con la rehabilitación física y cognitiva” en el Hospital Fitz Roy, de Palermo, aunque se desconoce “cuánto va a llevar su recuperación o si le quedará alguna secuela física permanente”, según dijo una de sus hijas, Agostina.

“Mi viejo no va a volver a ser nunca el que fue. Estoy agradecida a la vida porque sigue vivo y que lo tengo acá, pero no va a volver a ser el mismo Arturo López que antes. Es muy difícil vivir con la incertidumbre. Es doloroso. Nuestra vida cambió por completo desde que sucedió esto”, sostuvo.

“Está consciente, nos reconoce. A veces se va de contexto, que son cosas propias del terrible golpe y las lesiones que tuvo. Él por suerte puede caminar, no está afectada su parte motora, pero la parte del habla se vio bastante afectada, que es lo más esperable en este tipo de situaciones”.”Pasa las 24 horas del día junto a un equipo de cuidadores que lo acompañan en su rehabilitación. Hay un montón de cosas que todavía no puede hacer solo”, explicó.

La joven, de 23 años, sigue sin encontrarle sentido a la agresión del adolescente contra su padre. ”La única explicación es que ese chico es un violento. Tenía ganas de pelear con alguien ese día y decidió pegarle a mi viejo. Que es un adulto mayor y estaba en su horario de trabajo tratando de apaciguar las cosas. Por un supuesto rayón de auto que nada tenía que ver con los empleados del lugar. El pibe es un violento y un cagón”, sentenció.

Marcha pidiendo justicia por el crimen de Arturo López, en el Congreso Tomás Cuesta - LA NACION

También contó que, en el último tiempo, ella y su hermana “priorizaron a la salud de su papá”, en lugar de perseguir al agresor. ”Puse en un segundo plano lo del chico este. Porque si no me iba a enfermar. Teníamos que elegir nuestras prioridades y lo elegimos a mi papá. Con los padres que tiene ese chico me hace reflexionar la importancia de los valores que transmite la familia. Crearon a un estafador, un violento. Ya toda la Argentina vio la clase de personas que son”, explicó la joven.