Escándalo en Córdoba. Imputaron por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad al director del Hospital de Niños

CÓRDOBA. La Justicia provincial imputó por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad a Juan Ledesma, director del Hospital de Niños y exdirector del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el organismo creado para gestionar la pandemia de Covid-19. La denuncia la presentó su expareja, una mujer con la que estuvo 13 años.

La fiscal Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2º turno, fue quien realizó la acusación. La expareja lo denunció a comienzos de este año por un supuesto ataque sexual que, dijo, tuvo lugar a fines de 2021.

Entonces, según el relato, Ledesma –con quien ya no estaba en pareja– fue a su casa y la sometió sexualmente. La Fiscalía decidió mantenerlo en libertad bajo fianza. Antes de esa situación, aseguró que el hombre la “vigilaba” y que había protagonizado un hecho de violencia.

En el expediente judicial consta que la mujer declaró: “Quería volver, y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte; consecuencia de ello tengo moretones”.

La mujer sostuvo, en la presentación formal, que en un momento de esa situación de acoso, “estábamos en mi habitación, él utilizaba su fuerza y me apretaba fuerte las piernas, como que me mordía, me hacía doler”. Y que Ledesma le dijo que “era de él y que no iba a permitir que ningún hombre esté conmigo, me fue empujando hasta la cama y me penetró vaginalmente sin consentimiento”.

Ledesma nunca fue apartado del cargo, pero sí bajó su perfil. La última vez que apareció en público fue el 7 de julio, junto al exministro de Salud, Diego Cardozo, quien renunció a su cargo en el medio del escándalo por la muerte sospechosa de, al menos, cinco bebés, en el Hospital Materno Neonatal. Por ese caso hay una enfermera imputada y detenida por dos de los casos.

La actual ministra de Salud, Gabriela Barbás, le pidió la renuncia. Así lo indicó el Ministerio a través de sus redes sociales: “La ministra de Salud @BarbasGabriela solicitó hoy la renuncia al Director del Hospital de Niños, Dr. Juan Ledesma”.

El caso de Ledesma, la denuncia, fue casi en paralelo a la que se realizó contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil de la Provincia, acusado de violación por la bombera voluntaria Luana Ludueña. La mujer, de 26 años, se suicidó tres meses después. Concha está detenido y acusado de “homicidio calificado con motivo de abuso sexual con acceso carnal en ocasión de sus funcionas y violencia de género”.