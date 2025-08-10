Escapaba de un robo, arrojó la mochila a una casa y los ladrones se fueron sin nada

La calle Maipú estaba casi vacía cuando el joven empezó a correr. Eran cerca de las 21 del sábado pasado y dos motochorros lo seguían de cerca. En medio de la huida, con los latidos acelerados y el miedo empujándolo, tomó la mochila que llevaba al hombro y la arrojó por encima de las rejas de una casa. El golpe seco contra el patio alertó a la dueña, que salió a la vereda y, al ver al muchacho, le devolvió el bolso. Los agresores desistieron del ataque.

La víctima, se dirigía a tomar el colectivo fue perseguido por los motochorros en Villa Zapiola, partido de San Martín. El hecho ocurrió cerca de las 21, sobre la calle Maipú.

Mientras corría para escapar de los delincuentes, el joven rápido de reflejos y con buena puntería, tiró su mochila por encima de las rejas de una vivienda y siguió corriendo mientras los motochorros dieron la vuelta y se fueron del lugar.

Tras observar la situación que ocurría fuera de su casa, la dueña salió al patio y dialogó con la víctima que le contó lo que había pasado y le pidió que le devolviera la mochila.

El episodio, que fue registrado en la cámara de seguridad que está instalada en el frente de la casa, se suma a otros similares ocurridos en la zona, donde vecinos recurren a maniobras desesperadas para evitar ser asaltados.

Otro caso con motochorros a pocas cuadras

Hace dos meses, dos motochorros fueron detenidos en Villa Ballester luego de chocar contra un micro escolar durante una persecución policial en la zona del Metrobús de la Ruta 8. El hecho fue registrado por las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo municipal.

Según fuentes policiales, los delincuentes portaban un arma de fuego, que fue descartada durante la huida. Uno de los detenidos tiene 15 años.

Los asaltantes habían robado en Villa Ballester. Uno fue capturado en el Metrobús y el otro, en la avenida 9 de Julio. La moto utilizada, una Duke blanca y naranja, había sido identificada por el centro de monitoreo como vehículo involucrado en hechos delictivos previos. Al detectarla, se dio aviso a la policía bonaerense y se inició el operativo de persecución.

Durante la fuga, los delincuentes circularon por el carril exclusivo del Metrobús, que se encontraba liberado de vehículos. Al llegar a un semáforo, impactaron contra un micro escolar detenido. Tras el choque, intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados por los efectivos.