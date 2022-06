Escobar: denuncian a la niñera de una nena de tres años que murió por intoxicación con monóxido de carbono

En el partido bonaerense de Escobar encontraron sin vida a una niña de tres años, que dormía la siesta con su hermana de 11 meses, intoxicada con monóxido de carbono. La madre de la menor denunció que la niñera las “encerró” durante cuatro horas con una estufa y que no las controló.

“Las acostó a dormir la siesta a las 14 con la estufa y las encerró en la habitación hasta las 18, que se acordó de ir a verlas. Ella estaba en el sillón acostada con el teléfono. Cuando fue a ver a mis nenas, una ya estaba inconsciente hace rato”, publicó la madre de la niña fallecida, en su cuenta de Facebook.

El hecho se produjo en la vivienda familiar de Loma Verde, sobre la calle Yatasto, entre Nigromante y Tatán. Las hermanas, que se encontraban bajo el cuidado de Soledad Rolón, fueron halladas en una habitación calefaccionada con una estufa en mal estado. Cuando la madre se percató de la situación, salió corriendo en busca de ayuda con otro de sus hijos.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, la niñera de 28 años las habría “encerrado cuatro horas con una estufa”. En ese caso, estaría imputada por “abandono de persona y homicidio”. La madre dijo que abandonó a su hija: “Después de ahí no supe nada más de ella, no me comuniqué más. Salió afuera corriendo con el hijo y me dejó a las nenas adentro”.

“Sofía, mi bebé de 3 años, falleció en mis brazos luego de cinco paros cardíacos, con el 80% de monóxido de carbono en su cuerpito”, lamentó la mujer, quien apuntó contra la persona que se encontraba a cargo de su hija.

“Sé que la sacaron anoche del domicilio y después no sé más nada. Está imputada por abandono de persona y homicidio“, en diálogo con Crónica TV.

“La niñera me llamó por teléfono y me dijo ‘llamame que es urgente, Sofía no me responde’. Hice una videollamada para verla porque no me imaginé que era eso. Estaba dura, inconsciente, mirando un punto fijo. Después de ahí no supe nada más de ella, no me comuniqué más. Salió afuera corriendo con el hijo y me dejó a las nenas adentro”, sostuvo.

Y continuó: “Llegó con convulsiones temblando y la empezaron a intubar y a pasarle oxígeno. Empezó con los cinco paros cardíacos. Falleció a la noche”.

La menor de 11 meses, en tanto, sobrevivió. Gracias a que pudieron desintoxicarla, no le quedarían secuelas del episodio.