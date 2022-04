Ahora un padre denunció un nuevo caso de abuso a su hijo de 5 años en el colegio de Escobar

Ayer a las 19.30, el padre de un niño de 5 años radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Escobar por el presunto abuso sexual sufrido por su hijo en el Colegio Cristo Rey de Garín. El domingo pasado una mujer había denunciado que cuatro chicos más grandes de la misma institución habrían abusado de su hija de 6 años.

“La denuncia ya la hicimos, estamos esperando que nos llamen de la Fiscalía para ver cómo seguimos. Hoy suspendieron las clases”, contó esta mañana Nicole, madre del niño, a LA NACION.

Fuentes judiciales confirmaron la nueva denuncia formulada por el padre del niño y explicaron que en la misma se detalla que los padres tomaron conocimiento del presunto abuso por medio de la psicóloga que asiste a su hijo, ya que la misma había sido anoticiada de la denuncia de público conocimiento radicada por la madre de una alumna de la misma escuela. En la entrevista, el niño manifestó haber sufrido manoseos en sus genitales por parte de un nene más grande.

Al igual que la primera denuncia, el caso está en manos del fiscal Gustavo Ancurio, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana e interviene personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Escobar.

La madre denunciante del primer caso dijo a LA NACION: “Estamos todos mal, tratando de procesar esto y recibiendo ayuda por parte de Niñez de Escobar, el intendente interino [Carlos Ramil] y un abogado que nos interioriza en cómo proceder. Tenemos que ir a la fiscalía a ampliar la denuncia, ya que mi nena sigue contando más cosas”.

Ayer y anteayer algunos padres se reunieron en la puerta del establecimiento para pedir explicaciones a las autoridades Fabián Marelli

La comunidad educativa de la escuela está conmocionada y con miedo de que puedan aparecer nuevos casos.

Ayer a las 16, un grupo de padres se acercó a la puerta de la escuela, ubicada en Cabildo 2099, en la localidad bonaerense de Garín, a entregar un petitorio a las autoridades del colegio en el que exigen que se suspendan las clases hasta tanto no tengan identificados a los agresores y que se tomen medidas contra los docentes y directivos que estuvieron a cargo en el momento de los hechos.

Una madre del colegio que prefirió resguardar su identidad comentó: “Mi hijo me dijo que a sus compañeros, los gigantes los encerraron en el baño. Así dijo, los gigantes, y que él zafó porque corrió. Se sabe que los de arriba, los del secundario, bajan y comparten patio. Yo no sé cómo puedo reaccionar si me entero que a mi hijo le hicieron algo. Él ya no está queriendo venir al colegio”.

Además, los padres denuncian casos de bullying que las maestras ignoran: “Hace casi dos semanas yo le mandé una nota a la maestra porque le estaban haciendo bullying a uno de los chicos del grado de mi hijo, un nene que ya venía desde el año pasado molestando. La maestra lo sabía y no hizo nada. Me dijo ‘gracias por avisar. Indagaré sobre lo sucedido’ y nada más. A ese nene le dicen ‘inútil, negro de mierda, con vos no va a jugar nadie’ y le tiran las fotocopias al piso. Son chiquitos de primer grado... cómo hacemos, cómo mando a mi hijo al colegio a que vea cómo le hacen bullying a sus amigos”, contó otra madre que piensa llevar a su hijo a realizarse una pericia psicológica para ver si él también pudo haber sufrido abuso.