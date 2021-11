Escobar: policías bonaerenses dispararon más de 40 balas de goma a un grupo de jóvenes que hacían una fiesta

Una fiesta en una casa, ruidos molestos denunciados por los vecinos y una presunta pelea entre los asistentes al encuentro culminó con un enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y efectivos de la policía bonaerense que efectuaron varios disparos con balas de goma que alcanzaron a los adolescentes.

Los hechos se dieron en el interior de una casa situada sobre la calle Nigromante al 400, entre Los Tilos y Los Aromos en Loma Verde, partido de Escobar, cerca de las seis de la mañana del domingo, luego de que vecinos denunciaran ruidos molestos y un enfrentamiento entre los asistentes a la fiesta, que eran entre 30 y 40 personas.

Violencia policial en Loma Verde: 11 adolescentes heridos

En ese contexto, según las versiones preliminares, llegó la policía a quien le habrían arrojado piedras. Lo que siguió fue que el grupo de uniformados comenzó a efectuar disparos con balas de goma. “Le quisieron quitar una de las escopetas a los policías, por eso es que ellos comenzaron a disparar al suelo, como establece el protocolo. Pero no le apuntaron a los chicos”, dijo una fuente oficial a este medio.

Sin embargo, los chicos agredidos aseguraron que los disparos fueron a quemarropa y, como se ve en las imágenes, uno de ellos recibió un impacto cerca del ojo derecho por lo que fue trasladado a un centro de salud porteño donde permanece en observación, según publicó el medio local El día de Escobar.

Una de las personas que recibió disparos de balas de goma El Día de Escobar

“Me tiró de frente, a unos seis metros de distancia, sin dar la voz de alto, ni nada. Sentí el impacto de una, fueron segundos”, le dijo al medio local Joaquín González de 18 años y agregó: “Me metí a la casa agarrándome la cara, porque me sangraba mucho. Me fui hasta el fondo y ahí me encontré con dos oficiales, que me pidieron que me tire al piso. Yo lo hice, pero igualmente me seguían gritando y diciendo de todo. Yo les pedía por favor que llamen una ambulancia, que estaba perdiendo mucha sangre, y uno de ellos me pateó la cabeza y me dijo que me calle la boca. Después vino otro y me pateó también”.

Por su parte, fuentes municipales, dijeron a este medio: “Nos juntamos con la familia, los escuchamos. También a los vecinos de la zona a qué denunciaron los disturbios y el descontrol que hubo en la fiesta. Además, pedimos que se vea el accionar interno de la policía y estamos colaborando con la fiscalía en todo lo que podamos aportar para la investigación”.

Tras el enfrentamiento el saldo de jóvenes heridos llegó a 11. Además, se recogieron más de 40 cartuchos de balas de goma en la zona. En tanto, la investigación sobre el accionar policial y lo que sucedió a la madrugada quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Complejos de Zárate-Campana, a cargo del fiscal Martín Zocca. A su vez, tomó intervención la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.