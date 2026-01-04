Esperaba frente a una casa en Año Nuevo, lo cruzaron para robarle y frustró el asalto con una temeraria maniobra

Faltaban minutos para las dos de la madrugada del 1° de enero y la calle estaba casi desierta. Las luces del auto iluminaban la vereda mientras el conductor esperaba que su acompañante abriera la puerta de la casa. En ese instante, un vehículo se cruzó de manera brusca y todo cambió: en segundos, la calma se transformó en la primera escena violenta del 2026 que se vuelve viral.

El hecho ocurrió en la esquina de Esteban Merlo y Hornos, en Caseros, partido de Tres de Febrero. Según las imágenes registradas por una cámara de seguridad privada, el hombre que manejaba había dejado a un amigo en la puerta del domicilio y aguardaba con el motor encendido. De pronto, otro auto se interpuso en su camino. Del vehículo descendieron dos personas armadas: una apuntó al conductor y la otra se dirigió hacia el dueño de la casa.

En menos de 20 segundos, la situación escaló. El acompañante, vestido con bermudas, remera y ojotas, intentó ingresar al edificio. En ese momento, uno de los asaltantes le apunto por la espalda. Al ver la agresión, el conductor reaccionó de inmediato: aceleró a fondo , subió el auto a la vereda y casi atropella al delincuente que había amenazado a su amigo.

El otro ladrón, que había apuntado al vehículo, retrocedió y escapó en el auto en el que habían llegado junto a, al menos, dos cómplices.

La maniobra fue desesperada y estuvo a centímetros de terminar en tragedia. El conductor logró evitar que su amigo sufriera heridas graves y frustró el robo del auto. Tras casi ser impactado, el delincuente huyó corriendo, mientras el resto de la banda escapó en el auto en el que habían llegado.

Fuentes policiales indicaron que el hecho se investiga para determinar la situación del agresor y el vehículo utilizado por los asaltantes.