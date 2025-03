Estados Unidos: una joven argentina de 22 años fue hallada muerta en la ciudad de Houston

Una joven argentina de 22 años fue encontrada sin vida este jueves en Houston, Estados Unidos, y la policía norteamericana investiga si se trató de un femicidio. La víctima, que fue identificada como Lucila Nahir Nieva, se había mudado en junio de 2024 y estaba en pareja con un joven llamado Robert Sullivan, quién fue demorado por las autoridades locales como el principal sospechoso.

“Respecto al caso de la ciudadana Lucila Nahir Nieva, nacida en la provincia de Tucumán y recientemente fallecida en Texas, desde el Consulado General de la República en la ciudad de Houston se está trabajando, en el ámbito de sus competencias, en toda asistencia consular requerida en estos casos. A su vez, la familia también se encuentra en constante comunicación con la Dirección de Argentinos en el Exterior, área competente en materia de asistencia a familiares de fallecidos en el exterior y que se encuentren en la república, comunicaron desde el consulado de Houston.

Lucila Nieva junto a Robert Sullivan. Foto: Instagram

Según indicó el medio tucumano La Gaceta, Nieva era muy activa en sus redes sociales y había contado que viajó desde Tucumán a Estados Unidos para trabajar. La joven, que también era conocida como “Lucila Sullivan”, por el apellido de su esposo, solía retratar su vida en el país norteamericano con frecuencia y relataba su día a día.

“Poner tu vida en unas maletas para viajar sola, lejos de tus amigos y familia, sin saber qué vendrá por delante es complicado, pero es una complicación que tomaría una y otra vez. Uno tiene que aprender a crecer y dejar su huella por mas complicado que esto sea. Cuando realmente querés conseguir algo tenés que dejar cosas atrás. Este mundo es tan grande que sería un delito quedarse en un solo lugar toda la vida”, escribió en un posteo que publicó cuando se fue de la Argentina, tal y como consignó El Tucumano.

Lucila Nieva junto a Robert Sullivan. Foto: Instagram

Desde el entorno familiar de la víctima afirmaron que no quieren hablar públicamente hasta que no se confirmen la circunstancias de los sucedido. En tanto, según trascendió, Nieva habría perdido comunicación con su familia durante el fin de semana, debido a que no se contactó en ningún momento, lo que alertó a su círculo cercano, que vive en San Miguel de Tucumán.

Mientras se tramita la repatriación de los restos, desde el Gobierno de Tucumán se pusieron a disposición de la familia e intervinieron en la agilización de trámites, además de contención. “Estamos en contacto permanente con la familia”, señalaron desde el Ministerio de Salud provincial, comandado por Luis Medina Ruiz, al medio citado.

LA NACION

Temas Estados Unidos