Estafas en pandemia: “Un cáncer van a agarrar”, las amenazas a una víctima y un fiscal

“Hola. ¿Como te va? Te deposité la guita y me recontra cagaste. Entre vos y Alejandro Musso, se la repartieron entre ustedes. ¿Por qué me hiciste eso? Yo no tenía nada que ver y te deposité la plata en tu cuenta. Decime por qué me hiciste eso. Un cáncer van a agarrar, vos y todo tu familia. Un cáncer bien en la garganta. Ojalá que te agarre un cáncer pero más grande que el Obelisco. Que veas la comida y que no la puedas comer. Que te acuerdes de mí. A ese Alejandro Musso hijo de mil put... Esa porquería. Me la va a pagar ese sucio a mí”.

Las amenazas a una víctima

Así, el presunto jefe de una banda que hacía estafas por Internet durante la pandemia de coronavirus y que hoy fue detenido amenazaba en un mensaje de voz de Whatapps a un reconocido profesional de Pilar, víctima de la organización criminal, y al fiscal de Vicente López Alejandro Musso, a cargo de la investigación.

La investigación, de la que LA NACION dio cuenta en diciembre pasado, puso al descubierto a una banda que hacía estafas por Internet. Los sospechosos ofrecían en Marketplace, la plataforma de Facebook para la compraventa de todo tipo de productos, autos y camionetas a muy buen precio. Una vez que hacían contacto con los interesados, los estafadores le enviaban más fotos del vehículo y los datos del supuesto vendedor, que no eran los verdaderos y convencían a los potenciales clientes que les hicieran una transferencia de adelanto del dinero pautado, pero nunca entregaban lo que habían puesto a la venta.

“Vendían un mismo auto o una misma camioneta a varias personas al mismo tiempo. En algunas oportunidades, los sospechosos recibieron varios depósitos por el mismo vehículo. Una vez que tenía el dinero en sus cuentas bloqueaban el contacto telefónico del cliente o dejaban de atender las llamadas de un momento al otro”, había dicho a LA NACION un investigador en diciembre pasado.

En diciembre pasado hubo una serie de allanamientos en Mar del Plata, desde donde operaba la banda, y se secuestraron una serie de vehículos, pero la investigación continuó.

Los allanamientos de la policía bonaerense en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Hoy hubo una nueva serie de procedimiento ordenada a pedido del fiscal Musso, donde se sumaron más elementos de prueba contra los sospechosos, en su mayoría integrantes de una familia de la comunidad gitana, siempre muy vinculada con el comercio automotor. El operativo logró el secuestro de unos 15 vehículos, documentación y la detención de Perico Esteban, considerado por los investigadores como el jefe de la organización criminal.

El nuevo avance de la causa se dio después de que Esteban se comunicara con la víctima que dio origen a la investigación, un profesional de Pilar que había intentado comprar una camioneta 4x4 por la que había entregado un adelanto de $430.000. El sospechoso le ofreció devolverle el dinero a cambio de que retirara la denuncia.

La víctima dio cuenta del ofrecimiento al fiscal Musso y se acordó que continuara con las conversaciones con el sospechoso.

Esteban le transfirió el dinero al vecino de Pilar, pero después comenzó a amenazarlo porque la investigación en su contra continuaba. La víctima recibió mensajes de Whatapps intimidatorios durante tres días. “Se exactamente dónde vivís y la semana que viene te voy a ir a ver”, le espetó.

Hoy fueron los allanamientos en Mar del Plata donde se detuvo a Esteban. El despliegue que hizo esta mañana personal policial de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, con apoyo de uniformados de dependencias locales, se concentró en cinco viviendas en la zona comprendida entre las calles Formosa, Francia, Juan B. Justo y Jara, a unos 2000 metros del Estadio Mundialista.

Jara es una avenida que desde hace décadas se consolidó como uno de los corredores donde integrantes de la comunidad gitana tienen mayor presencia y convierten las veredas de sus casas en literales concesionarias o agencias de automotores a cielo abierto.

“Esteban buscaba su impunidad. Como le devolvió el dinero a la víctima, pensaba que con eso bastaría para dar por finalizada la investigación”, explicó una fuente judicial.

Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la investigación, es que después de las amenazas, la víctima, cuya identidad se resguarda por su seguridad, quedó con mucho miedo por él y por sus padres.

El sospechoso está imputado de estafas y amenazas coactivas. Según fuentes judiciales, en la fiscalía de Musso reciben todos los días llamadas con amenazas.

Lavado de activos

Según pudo saber LA NACION, desde la Fiscalía de Vicente López pondrán las pruebas de secuestradas durante los allanamientos a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, donde se tramita el caso conocido como Lavado total que involucró el secuestro de más de 300 vehículos –la mayoría de ellos en domicilios de familias de la comunidad gitana– cuya compra estarían relacionadas con maniobras de lavado de dinero originado en la comercialización de drogas.

La punta de este ovillo delictivo asomó el 27 de febrero de 2013 durante un operativo de rutina en la Ruta 2, donde se interceptó a una combi conducida por Juan Manuel Mariscal. En el interior del vehículo llevaba 150 kilos de cocaína y por este hecho afrontó una condena de siete años de prisión.

La investigación posterior permitió avanzar en la hipótesis que vinculaba el dinero de la comercialización de esas drogas con la compra de automotores. “El origen de estos vehículos es lavado puro del narcotráfico”, afirmaba entonces el fiscal federal de Mar del Plata Daniel Adler. En esa investigación ya aparecía el apellido Esteban entre el grupo de principales sospechosos.