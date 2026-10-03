Estafas millonarias: pidieron que vaya a juicio Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara y de Gonzalo Montiel

El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la investigación, lo definió como el “pater de la cadena delictiva que perjudicó a tantas víctimas” y pidió que el expediente donde está imputado el abogado Nicolás Payarola Hernayes, que entre otros famosos representó a la conductora Wanda Nara y al campeón del mundo Gonzalo Montiel, sea elevado a la etapa de juicio oral y público.

“Se observa un mismo patrón, el cual se replica y atiende a que todo comienza con Payarola Hernayes presentándose como un hombre que atiende a su familia y hace parte de su familia a cada una de las víctimas. Familia en la literalidad de la palabra, compartiendo asados con el grupo familiar más íntimo y la familia como su grupo de trabajo en su estudio jurídico. En cada una de las víctimas de una u otra manera generó un vínculo donde no había lugar a la desconfianza ante la entrega total de la fibra más íntima, la familia y lealtad, pilares que al poco tiempo se vieron desmoronados ante la falta de respuesta concreta y eficaz a los reclamos patrimoniales de los perjudicados”, explicó el representante del Ministerio Público en el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty.

Hasta que fue detenido, a fines de noviembre del año pasado, Payarola Hernayes vivía en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre, donde también tenía su estudio.

“En el curso de la investigación debo destacar además el papel protagónico y sistemático de Parayarola Hernayes en entorpecer y dilatar el trámite de la pesquisa”, explicó Iribarren, que es uno de los fiscales generales de San Isidro y, además, tiene a su cargo la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, en Tigre, en el citado requerimiento de elevación a juicio.

Detenido en Nordelta: trasladaron a una comisaría al abogado imputado de estafas

Al imputado, de 42 años, se le impuso la prisión preventiva y está alojado en la cárcel de Melchor Romero. La Justicia le denegó varios pedidos que hizo su defensa, como el beneficio del arresto domiciliario.

“Los damnificados están agradecido por la labor del fiscal y también por el avance de la causa. Solamente entendemos de que esto constituye una organización criminal, es decir, una asociación ilícita y esa es la acusación que de manera privada vamos a llevar adelante. No se trata de una banda de estafadores, sino de algo mucho más sofisticado, liderado por Payarola Hernayes”, dijo a LA NACION el abogado José María Vera, que en el expediente representa a víctimas de la estafas.

En la causa declaró como testigo Nara, que fue clienta del abogado acusado de estafas. Dos de las presuntas damnificadas del accionar delictivo ison las letradas María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, y su socia, Marcela De Leonardis, quienes representaron a la conductora de TV y empresario en cuestiones civiles y ahora reclaman US$600.000 después de que les revocaron de forma unilateral el convenio de trabajo que habían firmado.

“Él revisaba y daba el visto bueno final; si enviaban o presentaban algo que no estaba de acuerdo se enojaba. No me acuerdo de qué presentación puntualmente, pero Nicolás [el acusado] estaba enojado con cosas que presentaban [Posse y De Leonardis] sin el consentimiento de él. No sé cómo era el arreglo de ellos porque no lo hicieron delante de mí. Yo lo que sí siempre pregunto, porque no me gusta deberle nada a nadie, es si debía [dinero]. Él me decía que sus honorarios los iba a cobrar de lo que se determinara en el expediente”, sostuvo Nara al declarar como testigo ante el fiscal Iribarren.

En la audiencia, la conductora de TV y empresaria contó que conoció a Payarola Hernayes por recomendación de Elian Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, con quien tuvo una relación personal.

Wanda Nara al salir de declarar como testigo en la causa donde está preso su exabogado Alejandro Guyot

Al ser consultada respecto de quién había firmado la revocatoria del poder que autorizaba a Posse y a De Leonardis a patrocinarla en la causa civil [el reclamo de la cuota alimentaria de sus hijas tras su separación del futbolista Mauro Icardi], Nara explicó: “Me enteré porque me lo mandó la doctora De Leonardis. Ahí me enteré de que las había revocado. Yo no recuerdo haber firmado el escrito de revocación. Igual, aclaro que firmé muchos escritos con Nicolás [por el imputado]. Puntualmente no me acuerdo de haber firmado la revocación en papel. En papel no la firmé, seguro. No recuerdo que Nicolás [Payarola Hernayes] me haya dicho ‘firmá este papel que es para sacar a las abogadas’. Si se fija en el expediente civil mío no hay otra causa que tenga tantas cosas firmadas”.

Durante su declaración le preguntaron a Nara cuáles habían sido las presentaciones hechas por Posse y De Leonardis que hicieron enojar a Payarola Hernayes. “No sé cuáles son, pero estaba enojado porque decía que pegaban mis firmas”.

La exesposa de Icardi dijo que se enteró de que el convenio tenía una cláusula donde se detallaba la obligación de abonar US$600.000 si se revocaba la presentación de las abogadas después de una reunión con el CEO de una importante empresa, encuentro que se llevó a cabo en el departamento de Nara en el edificio Château Libertador, de Núñez.

Nicolás Payarola Hernayes FBA

“Cuando terminó la reunión, Marcela [De Leonardis] me dejó un contrato, un acuerdo de honorarios y de condiciones de la contratación de ellas. Le dije que lo iba a ver y apenas ellas se fueron le escribí a Nicolás, no sé si fue ese día o el siguiente, y le dije que me preocupaba porque tenía una cláusula de 600.000 dólares que yo no iba a poder pagarla y que las estábamos contratando por una deuda que en ese momento era de 90.000 dólares. Ahí le escribí, él me llamó y le dije que era imposible lo que me estaban mostrando porque tenía esa cláusula. Él me dijo: ‘quedate tranquila, no tenés que pagar nada, los honorarios los tiene que pagar Mauro [Icardi] y ellas van a cobrar del ajuste de honorarios que va a hacer la Justicia’. Nunca más hablé ni con Marcela [De Leonardis] y ni con Macarena [Posse], y él me dijo que les había revocado el patrocinio porque habían pegado mis firmas en un montón de documentos de la Justicia y que eso me iba a traer problemas”.

La investigación

Payarola Hernayes fue detenido en su casa del barrio Golf, de Nordelta, Tigre, el 27 de noviembre del año pasado. Fue imputado por los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada.

Uno de los damnificados, según el expediente judicial, es Juan Montiel, padre de Gonzalo, lateral de River Plate y del seleccionado nacional de fútbol.

La investigación del fiscal Iribarren había comenzado tras la denuncia de Sergio Occhiuzzo, uno de los clientes de Payarola Hernayes, a quien habría estafado en $63.672.107 y 64.200 dólares, según se desprende del expediente judicial

A Juan Montiel, padre del futbolista de River, lo habría estafado en 150.000 dólares; a otro clienta en US$800.000 y a otro en 15.000.000 de pesos.

“Particularmente, la explicación brindada por Payarola Hernayes se encuentra enfrentada con documentación que acredita la recepción de importantes sumas de dinero y, en distintos casos, el destino específico para el cual aquellas le habían sido entregadas. La pericia caligráfica estableció, además, la autenticidad de las grafías atribuidas al sospechoso en la documentación sometida a estudio”, explicó el fiscal Iribarren en el requerimiento a juicio.

El representante del Ministerio Público afirmó que se encuentra acreditado que Payarola Hernayes y los otros tres acusados siempre utilizaron el mismo modus operandi, que fue ganarse la confianza de sus clientes mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas para después obtener en beneficio propio y posibles terceros el dinero que le era entregado para hacer inversiones u otras cuestiones.