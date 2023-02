“Estamos desamparados”: así fue el violento robo a una enfermera en Rosario

escuchar

La inseguridad no da tregua. Nadia, una enfermera de 33 años que trabaja en un sanatorio de la ciudad de Rosario, volvía a su casa esta semana cuando fue abordada por dos delincuentes que en un acto de violencia le robaron el auto. “Estamos desamparados”, definió un vecino de la zona.

En diálogo con medios locales, la enfermera, que realiza jornadas laborales de hasta 16 horas, lamentó haber sido víctima del brutal asalto. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra que, a plena luz del día, grabaron a Nadia corriendo para evitar que le roben.

Todo se dio segundos después de descender de su vehículo cuando, tras cerrar la puerta, un sujeto armado la empezó a perseguir. Ella salió disparada por medio de la calle en un intento de huir, incluso ofreció su mochila sin acto de resistencia. Sin embargo, cuando fue alcanzada, comenzó un violento forcejeo por las llaves del vehículo. El enfrentamiento terminó con Nadia arrojada en el asfalto y con los delincuentes en manos del objeto que les permitiría finalmente robar el auto.

Después de los gritos de auxilio, la mujer fue socorrida por sus compañeras de trabajo. “Se sienten los golpes en el cuerpo, los dolores, siento el cansancio”, definió Nadia, en conversación con Telefe. “Es la primera vez que me pasa. Uno vive con el cuidado de estar alerta, pero jamás me imaginé que me iba a pasar algo así”, agregó.

“Cinco años tardé en tener ese auto, y lo que más bronca da es tener que agradecer estar con vida y se llevaron los sacrificios que uno hizo tanto tiempo”, narró, y resumió: “Hoy que me tocó vivirlo, si me pudiera ir, lo haría bien lejos, porque no podés vivir con temor”.

En su entrevista televisiva, Nadia también hizo alusión a su trabajo en un hospital público. “Han caído miles de delincuentes y los atendemos como a cualquier otra persona”.

Por su parte, uno de los vecinos de la cuadra -quien pidió no ser identificado-, charló con el noticiero local ElTres, y dijo: “Estamos cansados de tanto robo”. “Estamos completamente desamparados”, reforzó, y preguntó: “¿Dónde están los patrulleros? No se ve ninguno”.

