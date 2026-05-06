Exaltación de la Cruz: filmaciones y comunicaciones, claves para atrapar a una banda que robaba casas

El día anterior al golpe “marcaron” la casa que iban a intentar robar. La “señal” que debían reconocer los cómplices que 24 horas después irrumpieron en la vivienda fue una bolsa con residuos que uno de los delincuentes dejó en la puerta del domicilio.

Exaltación de la Cruz: el momento en que marcan una casa

Así operaba una banda que robaba casas en la zona norte del conurbano y que fue descubierta tras un golpe en una propiedad de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Tras una investigación conducida por el fiscal de Exaltación de la Cruz Juan Manuel Esperante, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a dos sospechosos y ahora buscan a un tercer delincuente que se encuentra prófugo.

Los videos de los robos en Exaltación de la Cruz

“Los elementos reunidos permitieron establecer que los imputados actuaron de manera coordinada, con división de roles y en ejecución de un plan previamente organizado. Primero realizaron tareas de marcación y vigilancia del domicilio”, dijeron las fuentes consultadas.

Los voceros consultados se referían a un hecho ocurrido entre las noches del 26 y el 27 de marzo pasado. Fue registrado por las cámaras de seguridad de la propiedad que había sido elegida por los delincuentes como su siguiente objetivo.

El 26 de marzo a las 20.11, uno de los integrantes se encargó de “marcar” la casa con una bolsa de residuos. El 27 a las 22.22, la banda irrumpió en la casa, pero tuvieron que abortar el plan criminal cuando se activó una alarma.

“Los ladrones ingresaron en la propiedad y se dirigieron al sector trasero, neutralizaron la iluminación del garaje y se retiraron. Más tarde regresaron, forzaron el vidrio de una puerta trasera y se apoderaron ilegítimamente de una llave y de una herramienta utilizada para trabajar los vasos de los caballos. Al activarse la alarma se dieron a la fuga”, explicó un investigador.

Los ladrones al irrumpir en la casa de las víctimas

El fiscal Esperante, con la colaboración de personal de la Estación de Policía Comunal de Exaltación de la Cruz de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pudo reconstruir, tras el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad municipales y privadas, los movimientos previos y posteriores a la irrupción de los ladrones.

“La investigación permitió reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho mediante cámaras privadas, cámaras municipales del Centro de Apoyo Vecinal y una labor orientada al análisis de comunicaciones, fuentes abiertas, bases de datos y entornos digitales. A partir de ese trabajo se obtuvieron imágenes de referencia de los sospechosos, se las cotejó con los registros fílmicos del lugar del hecho, se identificaron abonados telefónicos utilizados por los imputados y se compararon impactos de antenas con el recorrido del vehículo investigado. Ese entrecruzamiento permitió vincularlos entre sí”, dijeron fuentes judiciales.

En las últimas horas hubo una serie de allanamientos en las localidades de Capilla del Señor y Parada Robles, en Exaltación de la Cruz, y en Villa Adelina, en el límite de los partidos de San Isidro y Vicente López.

En uno de los allanamientos, cuando irrumpió la policía, uno de los sospechosos intentó escapar, pero terminó siendo reducido por los agentes.

Los dos delincuentes detenidos, un hombre y una mujer, quedaron imputados por el delito de robo triplemente calificado por efracción, escalamiento y por ser cometido en poblado y en banda.