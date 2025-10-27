El soñado casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia de Martino a orillas de un lago y con invitados de lujo

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia de Martino dieron el sí el pasado sábado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En una ceremonia privada, con una gran cantidad de invitados, el extenista y la modelo organizaron un megacasamiento que, desde principio a fin, cautivó a los presentes por el glamour.

La pareja se casó por civil el 16 de octubre y en esa ocasión celebró junto a sus familiares y amigos en un restaurante del barrio de Palermo.

El posteo de Instagram de Peque Schwartzman y Eugenia de Martino

La gran fiesta llegó el pasado sábado 25 de octubre, y la ceremonia tuvo lugar en el Dok Haras, un campo de muchas hectáreas, que cobijó tanto a los anfitriones como así también a su familia y una numerosa cantidad de invitados, entre ellas muchas celebridades del mundo del espectáculo y del deporte, dos ambientes que se mezclaron por la profesiones de Schwartzman y De Martino.

La felicidad en el rostro de Schwartzman y De Martino

“Mr & Mrs Schwartzman”, tituló la pareja en su cuenta de Instagram, donde abundaron las fotos y videos de un evento único e inigualable para quienes dieron el sí en el altar.

El show de luces para celebrar el casamiento de la pareja

Además del cotillón, decoración y otros detalles que hicieron a la fiesta, los atuendos de Schwartzman y De Martino se llevaron todas las miradas.

La modelo escogió un look nupcial sofisticado compuesto por una técnica de tejido llamada satén que dejó la tela suave y brillante. De punta en blanco, este diseño incorporaba un drapeado lateral que sirvió para estilizar su figura esbelta. Para rematar, utilizó un recogido con raya al costado y un velo largo de tul.

El alocado festejo de Schwartzman y Euge de Martino

Mientras que su esposa se enfocó hasta en los detalles más mínimos, el extenista fue mucho más clásico y tradicional al optar por un outfit compuesto por un traje de lino color beige, sumado a una camisa blanca —sin corbata— que reflejó un look más relajado y apto para toda la jornada.

Los looks de Schwartzman y De Martino

En una experiencia inolvidable para los recientemente casados y para los presentes, la organización del evento dispuso de mesas al costado de un lago, vajillas de diseño exclusivas, centro de mesas florales y una cena gourmet que antecedió a una noche con mucha música y diversión.

Hernán de la Champions Liga musicalizó el casamiento de Schwartzman y De Martino

Entre la numerosa cantidad de invitados se destacó la presencia de Oriana Sabatini, quien lució su panza de embarazo y recibió la felicitación tanto de la pareja que se casó como del resto de los presentes. En cuanto al vestido de la pareja de Paulo Dybala, la cantante escogió un vestido de color negro, escotado y con la espalda al aire, que se destacó por detalles metálicos.

El look de Oriana Sabatini para el casamiento de Schwartzman y De Martino

A medida que transcurrió la noche, los propios invitados certificaban su presencia en el casamiento con fotos y videos. Desde Nicolás Furtado, Joaquín “Pollo” Álvarez, Nati Jota, Grego Rosello, Andy Kusnetzoff, entre otros, los mismos se encargaron de posar con Schwartzman y De Martino, como así también con otras personas reconocidas del medio.

El "Pollo" Álvarez dio el presente en el casamiento de Diego Schwartzman

Además de todo lo que aconteció, el extenista se encargó, vía redes sociales, de agradecerle a Damián Betular, jurado de Master Chef Celebrity (Telefe) por la confección de una torta personalizada para el casorio. Con un tono irónico, Schwartzman utilizó una imagen de él y su esposa comiendo este postre y agregó: “Gracias Damián Betular... perdón por no saber comer tus tortas con Euge”.

La cómica mención de Schwartzman a Damián Betular

Con un despliegue único e inigualable para quienes estuvieron en el lugar, la pareja volvió a utilizar la frase “hasta viejitos” que los acompañó desde sus primeros meses de aniversario hasta el día de la fecha que se convirtieron en una pareja consolidada.