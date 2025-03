Expectativa por la declaración de Jana Maradona en el juicio por la muerte de su padre

La casa del lote 45 del barrio privado San Andrés, de Tigre, era la vivienda permanente de Santiago Giorello y su familia. Pero en noviembre de 2020, por necesidades económicas, decidieron alquilarla. El primer inquilino fue Diego Armando Maradona. Allí murió el Diez.

Aunque la que trató originalmente con Giorello fue Gianinna Maradona, la que firmó el contrato fue Jana, su media hermana, quien declarará este martes, tras el primer cuarto intermedio en la nueva jornada del juicio por la muerte del Diez en los Tribunales de San Isidro.

El primer testigo del día será Giorello. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, y bajo juramento de decir la verdad, deberá rememorar las tratativas del trámite de alquiler, la firma del contrato y, seguramente, lo que vio (o le permitieron ver) el 19 de noviembre de 2020, seis días antes del fallecimiento de Maradona, cuando pidió autorización para ir a la casa a retirar unas pertenencias que había dejado en una de las habitaciones.

Ese testimonio es importante para la fiscalía, que busca reconstruir las condiciones en las que Maradona estuvo alojado allí para cursar el posoperatorio tras una delicada intervención quirúrgica por un golpe que había sufrido en la cabeza a finales de octubre, cuando cumplió 60 años.

El testigo ya declaró durante la instrucción de la causa, el 16 de diciembre de 2020. Ese día, los funcionarios a cargo de tomarle declaración testimonial le preguntaron sobre las situaciones que había visto la mañana que fue a su casa para retirar parte de sus pertenencias.

“¿Se tomó algún recaudo médico específico?”, le preguntaron al testigo. La respuesta fue la siguiente: “Entiendo que no. Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. No me dijeron dónde iba a estar la ambulancia. Cuando fui ese jueves [el 19 de noviembre de 2020] no la vi por ningún lado”, afirmó el propietario de la casa donde Maradona vivió sus últimos 14 días antes de morir.

Para hoy también está citada Andrea Jordán Camus, que en noviembre de 2020 tenía una inmobiliaria en Nordelta y fue quien tramitó el alquiler de la casa del lote 45 del barrio San Andrés, en Tigre.

En 2021, en su declaración testimonial, Jordan Camus sostuvo que Diego y Gianinna, una de sus hijas, eligieron la vivienda luego de que el exDT de Gimnasia y Esgrima La Plata fuera externado de la clínica de Olivos tras su operación por un hematoma subdural, al tiempo que señaló que el contrato fue firmado por Jana.

Dijo que primero, con ella, se comunicó Vanesa [la hermana del abogado Matías Morla, representante de Maradona] y que después Diego pidió hablar con ella. También recordó que hizo una videollamada con el Diez y su hija Gianinna. El contrato lo firmó Jana, otras de las hijas del astro.

Se encuentran en el banquillo en este debate, imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón y su jefe, Mariano Perroni; la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. La enfermera Gisela Madrid enfrentará a futuro un juicio por jurados.

En las primeras audiencias, los médicos que asistieron al Diez señalaron que “no había aparatología suficiente para atender a Maradona” en la casa de Tigre.

Colin Campbell Irigoyen, vecino del barrio San Andrés, fue el primer médico en arribar a la vivienda. “No tenía signos vitales hace un tiempo largo”, sostuvo en su declaración de la semana pasada en los Tribunales de San Isidro.

