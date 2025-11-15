Explosión en Ezeiza: el impactante video desde un avión que registró el inicio del incendio en el polígono industrial

Un breve destello en medio de la oscuridad. Así arrancó un video registrado desde la ventanilla de un avión de la aerolínea Flybondi, que estaba sobrevolando la pista del aeropuerto de Ezeiza. Fue una de las primeras señales del incendio que más tarde arrasó con varias plantas de un polígono industrial de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza.

En el video, filmado por un pasajero y difundido luego en la red social X, se observa primero la oscuridad uniforme del cielo apenas interrumpida por las luces dispersas de esa zona del sur conurbano bonaerense. De pronto, en la zona del polígono industrial de Spegazzini, aparece un punto brillante que resalta sobre el paisaje nocturno. Ese destello, que inicialmente parece aislado, comienza a crecer con rapidez: se expande hacia los costados, toma intensidad y se convierte en una llamarada que ilumina el contorno del predio.

En pocos segundos, el foco luminoso ocupa un área considerable y deja ver la magnitud de la explosión que luego se expandió por rapidez.

Fuentes oficiales informaron a este medio que la Autopista Ezeiza–Cañuelas continúa interrumpida en ambos sentidos entre Ezeiza y Spegazzini, una medida que generó desvíos y demoras en la zona. El corte se mantendrá hasta que finalicen las tareas de extinción y se realicen las pericias correspondientes.

Así fue registrada la explosión de Ezeiza desde el aire (Foto: Redes Sociales)

Se trata de un operativo complejo, que podría requerir entre 24 y 36 horas de trabajo sostenido para evitar nuevos focos y controlar por completo la propagación del fuego.

La explosión en Ezeiza vista desde un avión de Flybondi que despegó

Se encuentran trabajando en el lugar dotaciones de Bomberos de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, Brandsen y otros distritos, además de la Policía Federal, Defensa Civil, personal municipal, el Ministerio de Salud provincial y voluntarios de la Cruz Roja.

“Conforme a nuestras normas internas, todos los tanques de agua de los parques aportaron hasta la mitad de su capacidad para abastecer a las autobombas. Durante todo el operativo, los bomberos estuvieron cargando agua en ambos parques”, informaron a LA NACION autoridades del Parque Industrial de Spegazzini.

La imagen del estallido captada por un pasajero de la aerolínea flybondi

El siniestro se desató el viernes en el Polígono Industrial, un área abierta y externa a ambos parques, situado a escasos metros de la traza de la autopista. La explosión generó una columna de humo visible a varios kilómetros, provocó daños en al menos cinco plantas y ocasionó 24 heridos - ocho de ellos fueron trasladados a centros de salud, aunque todos ya recibieron el alta médica, según informó el Ministerio de Salud bonaerense a este medio- .

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas Alessia Maccioni

Entre los lesionados, la cartera sanitaria detalló que había una mujer embarazada afectada por la inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto durante la emergencia.

El "código rojo" fue activado en Ezeiza y las localidades cercanas (Foto: Redes Sociales)

Las autoridades insistieron en las recomendaciones habituales para la población cercana: evitar la exposición directa al humo, mantener cerradas puertas y ventanas, y solicitar atención médica ante síntomas respiratorios o irritación ocular.

La magnitud del estallido alcanzó también las zonas residenciales lindantes. La onda expansiva rompió vidrios en viviendas cercanas y obligó a un despliegue inmediato de los equipos de emergencia.

Imágenes impactantes difundidas en redes sociales sobre el momento de la explosión (Foto: Redes Sociales)

Desde Ezeiza precisaron a LA NACION que las empresas alcanzadas por el siniestro fueron Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. El operativo concentró los mayores esfuerzos en impedir que las llamas avanzaran hacia Flamia, una planta que almacena material inflamable.