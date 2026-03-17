Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y viento para este martes 17 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, viento y viento zonda para este martes 17 de marzo. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país y en total 22 provincias estarán bajo advertencia.

La alerta naranja por tormentas rige en el centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis y el sur de La Rioja. En esas zonas se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 17 de marzo SMN

También se emitió una alerta naranja por lluvias en el noroeste de Neuquén y en Tierra del Fuego. Allí se esperan precipitaciones fuertes y persistentes. En el área cordillerana de Neuquén se estiman acumulados entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de nevadas aisladas en zonas elevadas. En Tierra del Fuego se prevén lluvias persistentes con valores de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Por otro lado, rige una alerta amarilla por tormentas en el sudoeste y noreste de la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, el norte de Córdoba, el este de La Rioja, el sudeste de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, el este de Jujuy, Chaco y el este de Formosa. En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 25 y 50 milímetros.

La alerta amarilla por lluvias se extiende al sudoeste de Mendoza, el sudoeste de Neuquén y el sur de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros y posibilidad de nevadas aisladas en zonas elevadas.

El SMN emitió una alerta naranja por lluvias que rigen en el noroeste de Neuquén y en Tierra del Fuego Stock en canva

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por viento en el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el oeste de Mendoza, el noroeste de Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En esas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

También se registró una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza, donde se esperan ráfagas con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, que pueden alcanzar los 65 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda que, ante alertas naranjas por tormentas, se sigan las indicaciones de las autoridades locales, permanecer en construcciones cerradas y evitar circular si no es necesario. También aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

En el caso de alerta naranja por lluvias, el organismo sugiere, entre otras cosas, no sacar la basura y limpiar desagües Stock en canva

En caso de alerta naranja por lluvias, el organismo sugiere no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros y evitar circular por zonas inundables o calles anegadas. También recomienda conducir con precaución, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar y no acercarse a cables o postes con electricidad.

Para las alertas amarillas por viento, se aconseja evitar salir durante las ráfagas intensas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios. Asimismo, se recomienda conducir con precaución.

Ante la presencia de viento zonda, el SMN sugiere evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar objetos sueltos en exteriores. También recomienda hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo y no encender fuego.

El clima en el AMBA

Para este martes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura oscilará entre una mínima de 21°C y una máxima de 26°C. Se prevé que el cielo esté mayormente nublado por la mañana y que se registren precipitaciones durante el resto de la jornada. Al mediodía se esperan tormentas, mientras que por la tarde podrían intensificarse con una probabilidad de precipitación del 70%. Hacia la noche se prevén chaparrones, mientras que el miércoles ya no se esperan lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se anticipa un escenario similar, con una mínima de 22°C y una máxima de 29°C. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, al mediodía se prevén tormentas y por la tarde tormentas fuertes, mientras que hacia la noche se esperan chaparrones. A lo largo de la jornada se registrarán ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Los siguientes días se espera que haya condiciones más estables, aunque podrían volver las precipitaciones el sábado por la mañana.

En el resto del país, el SMN prevé temperaturas con máximas y mínimas que alcanzarán 27°C y 21°C en Córdoba, 33°C y 20°C en Tucumán, 29°C y 22°C en Santa Fe, 28°C y 22°C en Entre Ríos, 33°C y 19°C en Jujuy, 31°C y 17°C en Salta, 31°C y 23°C en Misiones y 30°C y 18°C en La Rioja.

Asimismo, se esperan 33°C y 24°C en Santiago del Estero, 23°C y 18°C en San Luis, 27°C y 19°C en San Juan, 24°C y 17°C en Mendoza, 20°C y 16°C en Río Negro, 21°C y 14°C en Chubut y 10°C y 6°C en Santa Cruz.