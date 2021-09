Explotación sexual en Tucumán. Condenan a un empresario por prostituir a mujeres en sus casas de citas

No negó que su establecimiento fuera un prostíbulo. Pero asumía que las mujeres que entregaban allí su cuerpo a cambio de dinero lo hacían “por su voluntad”. No es lo que clamaban sus víctimas, esas mujeres explotadas sexualmente, a las que la Justicia federal les dio la razón.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó al empresario Luis Roberto Gambandé a ocho años y medio de prisión como autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de más de tres víctimas en situación de vulnerabilidad, en las fases de captación y acogimiento. Con el fallo también revocaron la excarcelación de la que gozaba el acusado, y ordenaron su inmediata detención, que cumplirá en la modalidad domiciliaria con monitoreo electrónico.

Los jueces también resolvieron el decomiso de los inmuebles usados como casa de citas, situados en el centro de San Miguel de Tucumán, y de media docena de vehículos, a los fines de la reparación económica a la que tienen derecho dos de las víctimas, por 3 y 6 millones de pesos.

En su alegato, el fiscal general subrogante Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Agustín Chit habían pedido 12 años de prisión para el empresario. Los jueces coincidieron con él en los decomisos y las medidas de reparación finalmente dispuestas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal de noticias fiscales.gob.ar, “Gambandé se hizo conocido como dueño de varios boliches, prostíbulos y locales donde se hacían ‘shows’ y fiestas privadas a fines de la década del ‘90 y principios de los 2000. A través de falsas ofertas laborales captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en locales que eran de su propiedad y que estaban ubicados en el centro de la capital provincial”.

La investigación se inició en 2012 con una denuncia anónima que alertaba del funcionamiento de un prostíbulo “de puertas abiertas”.

Si bien los hechos investigados ocurrieron en el transcurso de un año, una de las mujeres resaltó que Gambandé desarrollaba actividades ilícitas vinculadas a la explotación sexual de mujeres desde 1996, se precisó en fiscales.gob.ar.

Las acusaciones de una víctima

Ayer, antes de que se dicte el veredicto, otra de las víctimas sostuvo: “Con 16 años llegué a Tucumán. Venía de Salta, llena de incertidumbres […] Luis Roberto Gambandé, te aprovechaste de todas mis vulnerabilidades, exponiendo así mi integridad física miles de veces y no solo por el peligro de enfermedades de transmisión sexual o por los golpes que recibí para consentir una violación paga, o los objetos que tuve que introducir en mi cuerpo por tus consejos, sino porque me enseñaste que el amor era sometimiento, sumisión y violación […] Construiste de mí una prostituta a tu antojo”.

“Me privaste de ver a mis hijos crecer […] Me convenciste de que lo que me hacías era trabajo, y quizás mi cabeza lo aceptó para no sentirme sucia e indigna, porque viví 16 años avergonzada inventando trabajos que jamás tuve. Me robaste el poder educarme y me desvalorizaste tanto que después de haber salido del infierno lloraba con ataques de pánico creyéndome incapaz de poder realizar cualquier otro trabajo. Vi llorar a mis hijos de hambre miles de veces y tuve que salir a vender mi cuerpo por remedios mientras vos te dabas todos los lujos. Por mucho tiempo no pudimos salir ni a comprar una golosina sin miedo, por un tiempo nos hiciste creer que nada valía la pena más que volver a tus redes”, agregó.

“Hoy con 40 años puedo decir que soy libre, en una jaula abierta de la que no me animo a salir. Cargando con cada secuela que quedó en mi cuerpo y en mi psiquis. Y sí, eso también lo hiciste vos: neumonías recurrentes, ocho abortos, intentos de suicidios, cáncer infiltrante por HPV, menopausia quirúrgica sin la mitad de mi vagina, osteopenia, trastorno depresivo mayor recidivante, trastornos de angustia, trastornos límites de la personalidad, trastorno de estrés postraumático, insomnio, trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones, fibromialgia y tabaquismo con enfisema pulmonar y EPOC […] No te perdono, Luis Roberto Gambandé, pero sí te suelto porque más allá de todo el infierno que viví creo en la justicia. Y que así sea, se hará justicia, por mí y por todas. Hoy tenemos voz. Ninguna mujer nace para puta”, concluyó.