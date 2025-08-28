Extrajeron sangre a tres expolicías en busca del quinto involucrado en el asesinato de Natalia Melmann

MAR DEL PLATA.- En medio de un amplio operativo con participación de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) se cumplió este mediodía la extracción de sangre a tres hombres que se desempeñaban como oficiales de la policía bonaerense en Miramar a comienzos de 2001, cuando se cometió la violación, las torturas y el asesinato de Natalia Melmann, de 14 años.

La investigación, que ya tiene cuatro condenados, todos miembros de la fuerza provincial en aquellos momentos, intenta ponerle nombre a un quinto registro genético hallado entre muestras de semen, cabellos y vello encontradas en el cadáver de la adolescente.

Los padres de Natalia, Laura Calampuca y Gustavo Melmann, se instalaron en la puerta de la sede local de la Asesoría Pericial para presenciar este trámite que había sido requerido por la fiscal Ana Caro, que sigue con este caso y ya logró que se tomaran muestras a otros tres policías de aquellos días.

“Es increíble ver esto, están buscando un incidente que nunca hubo para ver si pueden suspender todo”, dijo Melmann al advertir el corte de calles con móviles policiales y gran cantidad de efectivos en torno al edificio por el que pasaron los tres convocados para dejar sangre a efectos de ser incorporada como material de la investigación.

Hubo un importante operativo policial en torno a la dependencia donde se presentaron los oficiales investigados Mauro V. Rizzi

Este jueves cumplieron con este trámite: Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo . Los tres habían sido convocados anteriormente y se había suspendido por distintas presentaciones y recursos.

Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero son los cuatro condenados que tiene el caso, todos con penas de prisión perpetua. A los tres primeros se les acaba de rechazar un nuevo pedido de libertad anticipada presentados por los dos primeros; así lo dispuso el juez de Ejecución Penal, Ricardo Perdichizzi. El otro condenado que tuvo la causa fue Gustavo “El Gallo” Fernández, señalado como entregador de la víctima. Fernández recibió una pena de 25 años de prisión, luego reducida a 10 años.

Para este cotejo, la fiscal reconstruyó la dotación de personal policial que había el 4 de febrero de 2001 en Miramar para establecer un listado de posibles sospechosos, siempre en busca de identificar al quinto involucrado que los peritajes dan por seguro participó en el asesinato de la adolescente.

En total había cerca de un centenar de efectivos, ya que se desplegaba todavía el entonces denominado Operativo Sol, con refuerzos que llegaban a los destinos de la costa atlántica desde las fiestas de fin de año hasta mediados de febrero.

El momento en el que se retira Sánchez uno de los tres policías a los que se les tomó muestras de ADN Mauro V. Rizzi

De ese lote general, se logró establecer conexiones y así orientar la pesquisa hacia un grupo de ocho hombres. Dos lograron que la justicia desestime ese requerimiento, tres ya pasaron el trámite de extracciones de sangre para cotejo genético y los otros tres citados hoy completarán el listado.

“Con esto entiendo que se enviarán las muestras y se empezará el trabajo para determinar si alguno de ellos fue parte del crimen de Naty”, dijeron los padres de la víctima.

El caso fue conmocionante, todavía en plena temporada de verano. Se denunció la ausencia de la adolescente, que aquella noche había salido a la costa, donde funcionaba un local nocturno. Testigos la vieron caminar con Fernández en algún momento de la madrugada.

La conclusión de la justicia fue que Fernández, que tenía antecedentes delictivos y era bien conocido por los policías locales, entregó a la víctima a un grupo de oficiales. La pesquisa confirmaría luego que la llevaron a una casa y allí abusaron de ella, la ataron, la quemaron con cigarrillos y la ahorcaron con un cordón de sus propias zapatillas.

Antes de que se conociera esta secuencia hubo una búsqueda de la que participaron los propios autores del crimen, entre otros policías. El cadáver fue hallado por un baqueano de la zona en un sector del Vivero Municipal, semioculto y en un lugar que ya había sido relevado, paso a paso. Así se determinaría que fue arrojado allí mucho después de cometido el asesinato.