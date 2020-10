Facundo Astudillo Castro: los fiscales se acercaron a la posición de la querella

Los forenses determinaron que Facundo Astudillo Castro murió ahogado en el mismo lugar donde fueron encontrados sus restos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 17:08

El resultado de la autopsia decepcionó a la querella promovida por la familia de Facundo Astudillo Castro. Las conclusiones de los peritos no pudieron resolver el enigma si se está frente a un homicidio, un accidente o un suicidio. El análisis forense si estableció, en cambio, que Astudillo Castro se ahogó en el lugar donde fueron encontrados sus restos y que estos no habían sido alterados por la acción de otras personas. La perita Virginia Kreimer, que representó a la querella en ese estudio, no avaló las definiciones presentadas en ese informe elaborado por los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense. Y los abogados de Cristina Castro, la madre de Astudillo Castro, reclamaron que esa autopsia fuese considerada en el "contexto" del caso, que la Justicia investiga como una desaparición forzada. Los fiscales aceptaron ese pedido.

Se trata de una situación poco común en ese expediente, ya que la fiscalía federal de Bahía Blanca tuvo constantes y públicos enfrentamientos con los abogados querellantes. Hasta hace poco tiempo, las dos líneas de investigación seguían caminos diferentes. Sin embargo, en los últimos días de agosto se sumaron a la causa dos fiscales especiales para evitar la repetición de choques con los querellantes. Y ayer se emitió un comunicado oficial en el que se indicó que el resultado de la autopsia será "tomado con cautela" y evaluado en el "contexto" de otras pruebas. Esa posición había sido reclamada por la querella durante una conferencia de prensa brindada luego de conocerse el informe forense.

"La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona", expresaron los investigadores oficiales.

Durante la conferencia de prensa, los letrados que representan a Cristina Castro habían cuestionado duramente a la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón y al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. En el caso del fiscal, el abogado Leandro Aparicio lo acusó de hacer esfuerzos para echar por tierra la hipótesis de la desaparición forzada de persona.

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, ratificó su convencimiento sobre la participación policial en la muerte de su hijo Fuente: Télam - Crédito: Horacio Culaciatti

Desde los últimos días de agosto, el fiscal Martínez comparte la responsabilidad de la investigación con sus colegas Horacio Azzolin y Andrés Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y de la Procuraduría de Violencia Institucional, respectivamente.

El mensaje de la fiscalía llegó poco después de que la madre de Astudillo Castro hiciese público su convencimiento sobre las dudas generadas por la investigación. "Acá hubo una orden que vino de arriba para que se tapara todo. Para mí no hay nada nuevo en el informe que se conoció. En definitiva, se dijo lo mismo que me expresaron el día de la autopsia. La odontóloga fue presionada por otras personas para que se retractara de lo que dijo el primer día. El caso no está cerrado. Estoy convencida de que a mi hijo lo mató la policía bonaerense", aseguró.

La autopsia fue realizada por especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, del Cuerpo Médico Forense, del Conicet, y de las universidades de Quilmes y del Centro. Todos firmaron el dictamen, menos la perita de parte.

Más allá del resultado del peritaje forense, la querella apunta a la responsabilidad de la policía bonaerense en la desaparición y muerte de Astudillo Castro. Esa sospecha se sustenta en el expediente, especialmente, por los datos obtenidos en el GPS de un patrullero asignado a Bahía Blanca. Esa información determinó que ese móvil se detuvo el 8 de mayo pasado a una distancia de entre 500 y 800 metros del lugar donde el 15 de agosto fue encontrado el cuerpo.

Tras las críticas de los abogados de la madre de Astudillo Castro, los fiscales ratificaron que la línea de trabajo apunta a la posible responsabilidad policial. "En el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa", se informó en el comunicado de la fiscalía.

Conforme a los criterios de Más información