Cristina Castro reconoció una zapatilla a 30 metros del cuerpo encontrado

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que desapareció el 30 de abril, reconoció una zapatilla a metros del cuerpo encontrado ayer por la noche en la zona de búsqueda y sostuvo que "hay muchas posibilidades" de que se trate de su hijo.

"Lo único que hemos reconocido de Facundo es una zapatilla, pero es una que está puesta ahí desde hace dos o tres días. Está intacta, no tiene ni tierra encima. Es la misma de la foto", dijo en relación al calzado que llevaba puesto el día de la detención.

Y agregó: "Se encontró a 30 metros del lugar donde estaba el esqueleto. La encontré yo porque no la habían visto". Además, contó que en el lugar también encontraron una bermuda que su hijo "jamás usó".

"Hay muchas posibilidades de que sea Facundo. Es un masculino. Yo estuve todo el tiempo presente, viendo cómo lo tocaban y daban vuelta", dijo esta tarde Cristina, e informó que la autopsia se realizará en Buenos Aires por pedido suyo.

Asimismo, denunció irregularidades en la investigación y pidió la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y del intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua. "Ya quiero la denuncia del señor Berni, y del intendente Bevilacqua. Acá vinieron a tirar los restos de mi hijo. Y sigue siendo Villarino".

"Cuando llegamos al lugar, encontramos huellas de un vehículo que llega hasta donde están los huesos. Ninguna de las personas que están ahí han bajado". Y, frente a la consulta de si creía que habían plantado el cuerpo, respondió: "Sí, así es. Se encontraron restos, faltan partes, los brazos, piezas. Es un masculino, no descartamos que pueda ser Facundo por la gente de Antropología".

Este domingo, en diálogo con TN, Cristina había dicho: "Me dolió mucho llegar al lugar, quedarme con la gente de Policía Federal y darme cuenta de que el fiscal estaba hablando con Berni. No me parece un dato menor por las declaraciones que dio ese señor".

Sin embargo, el ministro bonaerense negó haber tenido contacto alguno: "No se nada. Hace seis días que estoy aislado. Decir que me comuniqué con el fiscal es una mentira más de las tantas que se dicen".