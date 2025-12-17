Violencia en San Martín: vecinos redujeron a dos ladrones tras intentar robarle la cartera a una mujer

Dos vecinos de Villa Lanzone, en el partido bonaerense de San Martín, golpearon y redujeron a dos ladrones que, instantes antes, le habían robado la cartera a una mujer. Todo el episodio ocurrió poco antes de las 14.30 del pasado lunes y quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio.

El hecho se produjo en la esquina de Debenedetti y calle 3, donde la víctima esperaba apoyada contra una pared cuando fue abordada por dos hombres que circulaban en una moto tipo scooter, según reconstruyó el medio local SM Noticias. El acompañante descendió rápidamente, tomó la cartera de la mujer y, al no lograr soltarla, arrastró a la víctima varios metros hasta hacerla caer sobre el asfalto.

Dos vecinos detuvieron a unos ladrones que habían robado una cartera

Los gritos de la víctima alertaron al resto del barrio y forzaron a los atacantes a intentar huir. En la maniobra, el conductor perdió el control del rodado y chocó contra un árbol. Aunque lograron reincorporarse, volvieron a caer pocos metros después, lo que permitió que dos hombres los alcanzaran en plena calle.

Según se puede observar en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, uno de los vecinos llevaba un palo con el que, al alcanzar a los ladrones, comenzó a golpearlos. Mientras, el otro vecino le quitó el asiento a la moto. Incluso cuando uno de los ladrones intentó retomar el vehículo, fue reducido tras un forcejeo.

La secuencia continuó con la llegada de un camión recolector de residuos, cuyo conductor descendió para observar la situación, mientras los agresores ya se encontraban en el suelo y rodeados por vecinos.

Según informó el medio local SM Noticias, la mujer asaltada no realizó la denuncia ante la policía. Vecinos de la zona señalaron que el episodio se enmarca en un clima de reiterados robos y preocupación por la inseguridad en la zona.

Otro episodio de vecinos deteniendo a ladrones en fuga

Este hecho ocurrió el viernes por la tarde en el centro de Lanús, provincia de Buenos Aires. Un empleado de una hamburguesería frustró el robo de una bicicleta tras propinarle una trompada al ladrón en plena huida.

Un empleado de una hamburguesería frustró el robo de una bicicleta tras propinarle una trompada al ladrón en plena huida en Lanús Captura de Pantalla

La secuencia se produjo luego de que el delincuente se adueñara del rodado de una joven, que lo persiguió a los gritos por la avenida 9 de Julio, según dio cuenta el sitio bonaerense Cronos. Fue entonces que el trabajador de la hamburguesería se percató de la situación y reaccionó.

Mientras el ladrón circulaba por la calle Anatole France, donde se encuentra la casa de hamburguesas Lo de Nico, el hombre -su identidad no fue revelada por las autoridades ni por el local- salió del comercio y lo esperó. Cuando pasó por delante suyo, le asestó un golpe al cuello. A raíz del impacto, el delincuente cayó de la bicicleta. Aturdido, el ladrón se levantó, dejó la bicicleta atrás y escapó por sus propios medios.