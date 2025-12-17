Misiones: la mujer acusada de perder la plata de una fiesta de egresados en el casino pidió evitar su detención

En medio del escándalo que todavía sacude a la comunidad de Eldorado, Misiones, y que involucra a una madre acusada de jugar en el casino el dinero ahorrado para la fiesta de egresados de todo el curso de su hija, el abogado de la sospechosa se presentó ante la Justicia para pedir la eximición de prisión de su defendida.

Además, la mujer, a través de un informe médico, justificó que no se acercó a la comisaría local a hacer su descargo ante la acusación por problemas de salud psiquiátricos y que incluso tiene indicado reposo absoluto. Desde la defensa remarcaron que la madre no está prófuga y que permanece en su casa junto a sus hijos.

Romina Enríquez, tal como fue identificada la madre por los medios misioneros, hizo la presentación ante el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado mediante un escrito avalado por su abogado defensor Matías Sotelo. “La señora no está evadiendo a la Justicia”, dijo el letrado en diálogo con Misiones Online y confirmó que la mujer ya fue notificada formalmente de la instrucción de la causa.

La madre es buscada por la Justicia de esa provincia luego de que un grupo de padres del curso de una de sus hijas y de otro quinto año de la secundaria de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 la denunciara por estafa por gastar el dinero que se había juntado para abonar la fiesta de egresados de los adolescentes.

Tenía 17 millones de pesos para la fiesta de egresada de su hija y de los compañeros, pero se jugó el dinero en el casino. captura de redes

El mismo día del evento, apenas unas horas antes de que el salón se abriera para el festejo, tanto los padres como los 35 estudiantes se enteraron de que ninguno de los servicios estaba pago, ni siquiera el local. Enríquez era la asignada que tenía en su poder, en una billetera virtual, alrededor de 17 millones de pesos, denunciaron las víctimas.

Según los medios, la mujer le habría respondido a otra madre a través de WhatsApp: “Hola, la verdad es que no hay justificación para lo que hice”. En el mismo mensaje, la misma persona que asumió la responsabilidad de custodiar el dinero habría admitido que se considera ludópata: “Tengo problemas con el casino y usé el dinero pensando que lo iba a recuperar”.

Pese al mal momento, los jóvenes lograron tener su fiesta de egresados luego de una reunión de urgencia con el salón, que les permitió hacer el festejo tras abonar alrededor de más de 8 millones de pesos, motivo por el cual en total la mujer es denunciada por $25.000.000.