Buscan a Ludmila Abril, la “viuda negra” que, junto con tres cómplices, ató, amordazó y apuñaló a un vecino de San Isidro

Patricio V., un vecino de San Isidro, conoció a Ludmila Abril Cabral por Instagram. Intercambiaron mensajes durante dos meses, hasta que acordaron una cita. Ella llegó acompañada por una amiga, Melanie J. Q., de 19 años. Él no sospechó nada. Es más, dejó que una de las jóvenes saliera del edificio para comprar cigarrillos. Cuando volvió estaba acompañada por dos hombres armados con cuchillos. El dueño del departamento fue atado de pies y manos. También lo amordazaron. Y para que entregara dinero y otros objetos de valor fue golpeado a puñetazos y apuñalado en el hombro izquierdo.

Una cámara capto a las "viudas negras" y sus dos cómplices

Todo sucedió entre las 2 y las 4 del 22 de septiembre pasado en un departamento de un quinto piso de un edificio situado en General Juan José de Urquiza al 100, en Acassuso, San Isidro. Casi tres meses después, Melanie J. Q. y uno de sus cómplices, Natanael E. C., de 21 años, están presos. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, a cargo de la investigación, acaba de pedir ante el juez de Garantías, Esteban Rossignoli la formal detención de los sospechosos.

El representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó que se ordene la captura de Cabral, la “viuda negra”, que había hecho la cita con el vecino de San Isidro. Además, la investigación continúa para dar con el otro delincuente que participó en el plan criminal.

Ludmila Cabral, la prófuga

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales que están detrás de esa joven señalada como “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que duermen con somníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

En este caso, Ludmila y Melanie J. Q. no llegaron a dormir a la víctima. La atacaron cuando estaba consciente. Las “viudas negras” y sus dos cómplices escaparon con una mochila Samsonite, una notebook Dell, un iPhone 11 Pro Max, dos cadenas de oro de 18 kilates, un termo azul, una pava eléctrica, un perfume Jean Paul Gaultier, un perfume Armani, dos relojes marca Bulova y dos shorts deportivos. Patricio V. solo sufrió heridas leves, su vida no corrió riesgo.

“Las ‘viudas negras’ y uno de sus cómplices fueron identificados a partir del análisis de filmaciones, informes de empresas de telefonía celular, movimientos bancarios, de aperturas de antena y publicaciones en redes sociales”, dijo un detective del caso.

Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hizo allanamientos en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela, en Tres de Febrero, y en la villa Carlos Cardel, en El Palomar, partido de Morón, donde tenían domicilio los sospechosos.

El fiscal Ferrari, que conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, también solicitó la autorización para realizar “el análisis técnico” sobre los teléfonos celulares secuestrados en poder de los cómplices de Ludmila Abril C. con la intención de buscar “datos almacenados” que pueden tener vinculación con el ataque del que fuera víctima Patricio V., de 32 años.

En las últimas horas, el magistrado hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Ferrari, dijeron fuentes judiciales.

Otros tres sospechosos detenidos

La buscada Ludmila forma parte de una modalidad delictiva en ascenso. En los últimos meses se conocieron numerosos casos de esas características. Y en las últimas horas, fueron detenidos tres supuestos cómplices de una “viuda negra” en cercanías del Hipódromo de San Isidro, según informaron a LA NACION fuentes municipales.

Todo sucedió en horas de la madrugada de ayer, cuando un móvil de la Patrulla Municipal de San Isidro advirtió “a tres hombres en actitud sospechosa” caminar por la calle Monseñor Alberti al 200.

Uno de los sospechosos tenía unos guantes de obra. El personal de la Patrulla Municipal pidió la colaboración de uniformados de la comisaría 1a. de San Isidro de la policía bonaerense.

Los tres supuestos cómplices de una "viuda negra" Policía Bonaerense

Los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación. Uno de los hombres tenía una llave de un auto, que fue encontrado estacionado en Alsina al 300, a 300 metros de la citada comisaría.

“En el interior del vehículo había precintos plásticos y más guantes. Uno de los sospechosos rompió el silencio y dijo por qué estaban merodeando el barrio: eran los cómplices de una ‘viuda negra’ que había ido a una cita con un vecino”, dijeron las fuentes consultadas.

Un móvil policial se dirigió a la casa del vecino que, sin saberlo, se había citado con una “viuda negra”. Cuando el personal policial llegó a Obispo Terrero y General Paz, la puerta de la propiedad estaba abierta y el dueño de casa estaba inconsciente.

La “viuda negra” lo había dormido con un somnífero. Ante de huir se llevó el teléfono celular de la víctima, entre otras pertenencias.

“Mientras estaba en la casa de la víctima, la ‘viuda negra’ llamaba a sus cómplices. Los esperaba, como era el plan original, pero como no llegaron, se fueron”, dijo una fuente del caso.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de San Isidro Carolina Asprella. Tras un pedido de la representante del Ministerio Público, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty dispuso la detención de los tres cómplices de la “viuda negra”.