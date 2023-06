Fallo: dos días después de ser condenado, elevaron a juicio la causa donde Sebastián Villa está acusado de abuso sexual

escuchar

Dos días después de haber sido condenado a la pena de dos años y un mes de prisión de cumplimiento condicional por las lesiones leves y amenazas sufridas, Sebastián Villa recibió otra mala noticia desde los tribunales: el juez de Garantías de Lomas de Zamora Javier Maffucci Moore rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del delantero de Boca y elevó a juicio el expediente donde el futbolista colombiano está acusado de abuso sexual con acceso carnal.

“ En esta etapa no es necesario evaluar si la prueba es apta para derribar el principio de inocencia, sino solamente si existe una plataforma adecuada para llevar adelante un juicio, y visto está que si la hay ”, sostuvo el magistrado en su fallo firmado hoy y al que tuvo acceso LA NACION.

De ser encontrado culpable, Villa podría recibir una pena de 15 años de cárcel. La causa se inició hace un año, tras una denuncia presentada por una joven identificada como Rocío Tamara Doldan.

El viernes pasado, la jueza Claudia Dávalos condenó a Villa, de 27 años, por los delitos de lesiones leves y amenazas, de los que fue víctima su expareja, Daniela Cortés Meneses. Tras la sentencia, y aunque el fallo nada precisa al respecto, Boca Juniors comunicó que el delantero colombiano no jugará en el club de la Ribera.

“ No participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo, y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente, de así ser necesario ”, se explicó en un comunicado de prensa.

Durante la instrucción de la causa donde Villa está imputado de abuso sexual con acceso carnal, la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Ezeiza, había pedido la detención del hasta ahora delantero de Boca Juniors.

Para la fiscal González, “entre las 22 del 26 de junio de 2021 y las 4 del día siguiente, en circunstancias que un sujeto de género masculino mayor de edad, identificado en autos como Sebastián Villa, se encontraba junto con Doldan en el interior del domicilio situado en el lote 149 del country Venado II, más precisamente en el interior de un dormitorio de la vivienda, en momentos en que ambos se encontraban acostados, Villa comienza a insultar a la denunciante, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro, volviendo a tomarla de los cabellos por atrás a la altura de la nuca, instante que la denunciante refiere que se quería ir, siendo que ante ello, Villa le hace traba con sus piernas colocándola en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar, tomándola de la mandíbula, momento que la víctima lo empuja, logrando soltarse y al querer retirarse del lugar, Villa se levantó rápidamente para cerrar la puerta del dormitorio”.

Sebastián Villa y su abogado, Martín Apolo Ricardo Pristupluk

En el pedido de arresto del futbolista se detalló: “Cuando Doldan se vestía, Villa la tomó nuevamente de la mandíbula, le levanta la cabeza queriendo levantar el cuerpo de la misma desde su cara al tiempo que espetó: ‘Usted no me ama, usted no me quiere, usted no está enamorada de mí como dice´”.

Después, según describió la representante del Ministerio Público, Villa agarró las manos de su pareja y la obligó a que le tocara las “partes íntimas”. Acto seguido, el futbolista colombiano le arrancó el short que tenía puesto la joven “abusando sexualmente de la víctima, accediéndola carnalmente vía vaginal, tomándola violentamente del cuello, tapándole la boca y la nariz para luego girar el cuerpo de la víctima poniéndola boca abajo intentando penetrarla analmente y no logrando ello la vuelve a acceder carnalmente vía vaginal”.

El mes pasado, la fiscal González había presentado el requerimiento de elevación a juicio. Hoy, el juez Maffucci Moore hizo lugar a lo solicitado por la representante del Ministerio Público.