Falsos tenistas. Tenía pedido de captura internacional y fue detenido por robos en edificios porteños

Al avanzar sobre la pista de los “falsos tenistas” que habían quedado registrado durante intentos de robos en edificios, la Policía de la Ciudad detectó que delincuentes extranjeros estaban detrás de esa modalidad de simular ser deportistas aficionados para portar sin llamar la atención herramientas para forzar viviendas. Esos ladrones ingresaban en propiedades al clonar llaves electrónicas y luego recorrían pisos en procura de encontrar alguna unidad en la que no estuviesen los moradores. Uno de ellos cayó en las últimas horas.

Contra ese delincuente estaba vigente un pedido de captura internacional dictado por el Juzgado 29 de Bogotá por el delito de hurto calificado agravado, por lo que ya fue puesto a disposición de Interpol, según informó la fuerza de seguridad porteña.

“Personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, que se encontraba realizando tareas de investigación en la zona, logró identificar y arrestar al sujeto en la calle San José al 1900, después del ilícito cometido por esta banda en enero último en un inmueble del barrio de Villa Urquiza”, se detalló en un comunicado de prensa.

Ese intento de robo en el que habían quedado registraron sus movimientos ocurrió en un edificio situado en Pedro Rivera al 5000. A las 14.50 de un domingo dos hombres que intentaron ingresar a robar en una unidad quedaron grabados por la cámara de seguridad que un vecino había instalado en la mirilla de la puerta de su departamento.

En las imágenes se puede apreciar que uno de los sospechosos llevaba un raquetero. Junto con su cómplice pretendían pasar por tenistas aficionados. Los detectives sospechan que en lugar de raquetas llevaban las herramientas para cumplir con sus objetivos delictivos.

“Se ve a hombres visualizando y observando hacia el interior de los departamentos. Uno de los sospechosos se encontraba vestido con gorra negra, chomba azul y pantalón de jeans negro. Era de contextura delgada, tez trigueña, sin barba, de aproximadamente 30 años, y de su acompañante solo se logró visualizar que poseía gorra colocada y llevaba un teléfono celular en su mano. Ambos mantenían una conversación con gesticulaciones y señas, a voz baja. Al no poder ingresar, se retiraron del lugar”, se indicó en el sumario policial a partir de la declaración del denunciante.

Ese hombre que había sido captado en enero pasado por filmaciones de cámaras instaladas en un edificio en Villa Urquiza y portando estuches de raquetas de tenis, ingresaban en edificios con llaves electrónicas clonadas y forzaban las cerraduras de los departamentos que estaban sin gente para robarlos.

Realizada la consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por el juez Ariel Lijo, se dispuso la detención del hombre y que fuese alojado en una sede de Interpol de la Policía Federal, debido a que contaba con una orden de captura internacional de Colombia.