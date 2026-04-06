El 20 de abril se conocerá el veredicto del juicio a Felipe Pettinato por el incendio donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo

El próximo lunes 20 de abril se conocerá el veredicto del debate donde fue juzgado Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor de TV Roberto Pettinato. Así lo anunció el juez Enrique Gamboa, magistrado a cargo de la presidencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14 durante el juicio, tras el alegado donde la defensa del imputado solicitó la absolución.

La próxima audiencia fue fijada para las 9, donde Pettinato, de 32 años, tendrá la posibilidad de decir las últimas palabras antes de que Gamboa y sus colegas Gabriel Vega y Gustavo Valle se retiren para deliberar y dar a conocer el veredicto.

“La única respuesta posible para la solución del caso es la absolución”, dijo el abogado Norberto Frontini, uno de los defensores de Pettinato, al promediar su alegato. Antes había dicho: “Felipe Pettinato es inocente”.

El joven es juzgado por el incendio de su departamento de Palermo, ocurrido el 16 de mayo de 2022. En el siniestro murió el neurólogo Melchor Rodrigo, un amigo del imputado.

El juicio se realiza de manera virtual, por la plataforma Zoom. El imputado siguió las alternativas de la audiencia con atención. Vestía una camisa blanca y un suéter y saco negros.

El alegato de Frontini fue escuchado por la familia del acusado: Roberto Pettinato, Tamara Pettinato, Homero Pettinato y el diputado nacional José Glinski, padre, hermana, hermano y cuñado, respectivamente.

El abogado defensor sostuvo que la causa de la muerte del neurólogo está en duda y también quién inició el fuego.

Felipe Pettinato en una de las audiencias del juicio Captura

“La carga de la prueba recae exclusivamente en los acusadores [por el Ministerio Público Fiscal y la querella]. Esa carga incriminante no fue satisfecha a lo largo del proceso”, dijo Frontini al comenzar su alegato.

Después, el abogado defensor sostuvo que Pettinato y Rodrigo eran compañeros de consumo y que el neurólogo le recetaba medicamentos para quedarse con pastillas.

También dijo que la causa de la muerte del neurólogo está en duda y también quién inició el fuego.

Hace dos semanas, en su alegato, el fiscal Fernando Klappenbach había pedido la pena de cuatro años y siete meses de prisión al considerar a Pettinato autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con abuso sexual simple (caso por el que ya fue condenado por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro).

Según el fiscal, “Petinato, ese día, manipuló de manera negligente un encendedor con tapa, estilo Zippo. Y esa manipulación imprudente, negligente, por fuera de las tolerancias y de los riesgos permitidos, derivó en un incendio producto del cual falleció lamentablemente el doctor Rodrigo”.

Explicó que la prueba incorporada en el juicio no le permitió establecer “que ese incendio fue provocado, en forma dolosa, deliberadamente” por el imputado.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal no se puede afirmar que Pettinato haya dejado “librado a su suerte o a la buena de Dios” a su amigo.

“Sí se puede decir que sus acciones no tuvieron éxito. No se puede decir que no intentó nada, que se ‘rajó’. Hizo lo que hizo, lo que la prueba sugiere, en un estado de shock, pero no alcanzó y no puedo evitar que su amigo falleciera”, explicó Klappenbach.

Y agregó: “Pettinato no se desentendió de su amigo. Lo digo porque surge de la prueba. Fue a buscar un matafuego, después fue a buscar otro, pero un vecino no lo dejó entrar [en el departamento]. Será un inútil, un perfecto inútil por el mal uso que le dio al matafuegos, qué se yo. Pero no se puede afirmar que no hizo nada”.

Hoy, Frontini cuestionó la imputación hecha por el representante del Ministerio Público Fiscal en su alegato. La consideró una “construcción sorpresiva para la defensa” y dijo que se había violado el principio de congruencia al introducir una plataforma fáctica distinta de la que se le había imputado al acusado.

El neurólogo Melchor Rodrigo melchorrodrigo.com

Tras el alegato, de la defensa, el fiscal Klappenbach, en las réplicas, sostuvo: “Mi posición no es violatoria de la defensa en juicio ni se ha violado el principio de congruencia”. Y dijo que Frontini no explicó de qué defensa se vio privada debido a la alegada “sorpresa” que le generó la imputación a título culposo del hecho.

El primer alegato había sido de la querella. El abogado Alejandro Drago, letrado que representa a la familia de la víctima, había solicitado la pena de 15 años de prisión para Pettinato.

“Lo que sabemos es que el incendio existió y que lo provocó Pettinato.Lo que sí podemos cuestionar es que el de 16 mayo de 2022 el acusado no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima, de quien decía que era su amigo, de quien era su médico tratante. No hubo un llamada, un mensaje. Eso era lo esperable de una persona de bien que se considera inocente, hubiera sido bueno que se presente, que pida perdón o que de detalles de lo que pasó”, dijo Drago.