Femicidio en Córdoba. La defensa pidió que declaren “insano” al ingeniero chileno acusado de matar a Christelle Heredia

CÓRDOBA.- Este mediodía un jurado popular decidirá el futuro del chileno Hernán Felipe Herrera Larenas, acusado del femicidio de Christelle Heredia, la mujer cordobesa de 34 asesinada en esta ciudad en junio de 2024. La Fiscalía pidió que lo condenen a prisión perpetua. En cambio, la defensa postula que el ingeniero civil trasandino, que tenía antecedentes en su país por violencia de género, debe ser declarado inimputable por insanía y, en consecuencia, se lo debe internar por orden judicial.

Después del femicidio, la madre del detenido, María Teresa Larenas, dijo sobre su hijo: “Él está diagnosticado con bipolaridad y trastorno de personalidad. No se trata de un monstruo, sino de una persona que está psiquiátricamente enferma”, aseguró.

En esa línea, los abogados de Herrera Larenas sostienen que el trastorno que padece el acusado le impidió comprender y dirigir sus acciones. El peritaje oficial rechaza ese planteo.

Herrera Larena tiene 39 años. Fue detenido inmediatamente después del femicidio.

Herrera Larenas llegó al juicio imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. También por amenazas y privación ilegítima de la libertad, por un hecho que sucedió con Christelle un mes antes del asesinato. El fiscal de Cámara, Mariano Antuña, pidió la pena máxima.

Los jueces de la Cámara 12° del Crimen de Córdoba y jurados populares llevan adelante el proceso desde la semana pasada.

Según consta en el dictamen acusatorio, el ingeniero civil trasandino mató a Heredia a golpes y a puñaladas en un departamento del barrio General Paz. Cuando los policías, alertados por vecinos, ingresaron en la escena del crimen, él estaba hablando por teléfono con su madre, quien es funcionaria judicial en Chile.

El femicida está detenido en la cárcel de Bouwer. El abogado querellante, Gustavo Franco, precisó que a lo largo del proceso los testimonios dieron cuenta de que el acusado manipulaba a la víctima “de forma psicológica” y “también con situaciones de violencia económica y hasta de violencia física” .

Antecedentes

Familiares y amigas de Heredia llevaron adelante todo este tiempo una campaña para exigir justicia. “No queremos que maten a ninguna amiga más”, repitieron en los posteos en las redes sociales que abrieron.

Ni ellas ni la familia de Heredia supieron, hasta el momento del femicidio, de los antecedentes penales de Herrera Larenas. En 2011 tuvo problemas judiciales por conducir ebrio; en 2013 protagonizó un altercado con una mujer en una discoteca de Vitacura, a quien le rompió un vaso en la frente ; la víctima interpuso una demanda civil.

En el 2021, su novia Jael Bitrán lo denunció por violencia de género, por lo que fue condenado a 250 días de prisión, que nunca cumplió. En febrero de 2023 la jueza Daniel Guerrero dejó sin efecto la orden de detención para que le realizaran un peritaje psicológico y solo mantuvo la orden de no acercarse a la víctima.