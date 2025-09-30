“Justicia por Christelle”. Amigos y familiares de la víctima de un femicidio se movilizan antes del inicio del juicio

CÓRDOBA.- Amigos y familiares de Christelle Heredia, la cordobesa de 34 años víctima de un femicidio, reclaman que el caso no quede en el olvido y exigen justicia. Fue asesinada en julio de 2024 por su pareja, el chileno Hernán Felipe Herrera Larenas, quien tenía antecedentes por violencia intrafamiliar en su país. El juicio comenzará el 3 de noviembre.

El hombre de 39 años mató a Heredia a golpes y a puñaladas (había tres cuchillos en la escena del crimen) en un departamento de barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, en la madrugada del domingo 16 de julio de 2024. Primero ingresó a la central de Policía una llamada de los vecinos por los gritos que habían escuchado; casi de inmediato hubo otra del femicida dando aviso que había tenido una discusión con su pareja y que la había herido.

“Cuando entraron los policías él estaba hablando por teléfono con su madre”, contó en esos días Maximiliano Heredia Larenas, hermano de la víctima. Agregó que “nunca sospechó” nada de él, que siempre decía que había dejado su país porque estaba “muy estresado y quería despejarse”. La familia de Heredia nunca supo, hasta el femicidio, de los antecedentes penales de Herrera Larenas. La familia sufrió otro golpe hace poco, con la muerte del padre.

Hernán Felipe Herrera Larenas está preso en la cárcel de Bouwer. Facebook

El femicida está preso en la cárcel de Bouwer e imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio). La pareja se habría conocido por una aplicación de citas en una visita de la cordobesa a Chile, a donde regresaron algunas veces juntos, la última fue para las Pascuas de 2024.

La madre del femicida, María Teresa Larenas, dijo que su hijo no era un “monstruo”. “Él está diagnosticado con bipolaridad y trastorno de personalidad. No se trata de un monstruo, sino de una persona que está psiquiátricamente enferma”, aseguró.

“La angustia se vuelve agobiante y ahoga -dijo a LA NACION Sofía Michelini, amiga de la víctima- Necesitamos que en el juicio Herrera Larenas sea acusado y condenado por lo que hizo. Nada nos devuelve a la persona amada que nos arrancó. “No hay consuelo para quienes la extrañamos y extrañaremos para siempre. Sin embargo, por su descanso y en nombre del amor que generó (y sigue generando), es urgente que se haga justicia”. El grupo abrió una cuenta en Instagram (justiciaporchristelle) para “hablar de estas cosas, para que podamos, alguna vez, dejar de llorar y extrañar amigas, hijas y hermanas”.

Su amiga definió a Heredia como “una de esas personas únicas: inteligente, ocurrente, divertida y profundamente compañera”. Compartieron todo el secundario y también momentos muy especiales de la vida. “Su número de teléfono todavía lo recuerdo de memoria, porque siempre era a ella a quien llamaba para conversar, para reír, para sentirme acompañada -relató-. Cuando me enteré de lo que pasó, lo primero que pensé fue que no iba a poder soportarlo. Y en verdad, fue muy difícil. Aún hoy sigo atravesando un torbellino de emociones: tristeza, enojo, angustia, ansiedad… Lo único que deseo ahora es que, al menos, pueda tener la justicia que merece. Porque su luz, su risa y su memoria no se borran nunca”.

Antecedentes

Ingeniero comercial, egresado de la Universidad Católica de Chile, Herrera Larenas fue un excelente alumno y deportista. En 2011 tuvo problemas judiciales por conducir ebrio; en 2013 protagonizó un altercado con una mujer en una discoteca de Vitacura, a quien le rompió un vaso en la frente. La mujer estaba embarazada y fue llevada por su esposo a una clínica; aunque hicieron la denuncia no hubo condena penal. La víctima interpuso una demanda civil.

Años después se reencontró con una exnovia de la universidad. Una noche, en un “ataque de celos y alcoholizado”, la golpeó, la encerró y llamó él mismo a los carabineros para entregarse. Fue condenado.

En 2021, después de ocho meses de relación, Emanuel se fue a vivir con su novia, Jael Bitrán. “Habíamos salido, yo había tomado alcohol. En un ataque de celos, él me ahorcó y me asfixió hasta que perdí el conocimiento. En ese momento sentí que quería matarme; no había otra intención en su ser”, relató ella al canal de televisión chileno CHV Noticias.

La joven, cuando recobró el conocimiento, llamó a sus padres y a los de él. Los primeros en llegar fueron los de Herrera Larenas. “Su padre, cuando le conté, dijo ‘otra vez lo mismo’, mientras que su madre me planteó ‘eso se arregla con maquillaje’ -agregó la joven-. Cuando llegaron mis papás, él se volvió loco de nuevo y los intentó atacar con un cuchillo”.

Por ese caso, en agosto de 2022 fue condenado a 250 días de prisión, que nunca cumplió. Dos veces fueron a detenerlo al departamento de Las Condes que había fijado como domicilio, pero no lo encontraron. No registraba movimientos migratorios, pero -según medios chilenos- quedó la duda de que hubiera salida por pasos no habilitados.

En febrero de 2023 la jueza Daniela Guerrero dejó sin efecto la orden de detención para que le realicen una pericia psicológica y solo mantuvo la orden de no acercarse a la víctima.

“Vamos a hacer justicia por Christelle. Lo que no se logró por mí, que se logre por ella”, subrayó Bitrán a CHV Noticias.