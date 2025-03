Femicidio: mataron a una adolescente de 13 años y por el crimen fue detenido un vecino

Una menor de 13 años fue asesinada en el barrio Aipo, de la ciudad chaqueña de Fontana, y por el femicidio fue detenido un joven de 18 años. La víctima fue identificada como Sol Selena Gómez Montiel.

Anteayer, cerca de las 15, su madre realizó una denuncia ante la comisaría 2° de Fontana, donde informó a las autoridades que Sol había ido a un kiosco cercano a su hogar y que no había regresado. A partir de ese momento, la policía activó un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de la menor.

Según el diario Norte, Benjamín Andrés Castillo, un chico de 18 años, vecino de la adolescente asesinada, sería el presunto autor del crimen. Trascendió que habría revelado a su tía su participación en el femicidio. El cuerpo de la adolescente fue hallado en la vivienda de ese joven.

Al escuchar el relato de su sobrino, la mujer retuvo al joven en su domicilio y dio aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, cerca de las 16, los efectivos encontraron el cuerpo de la joven y arrestaron al sospechoso. Personal de servicio de medicina legal constató el deceso de la menor y se dio intervención a la fiscalía N°3 de Resistencia, a cargo de Roxana Soto.

Luego, un grupo de vecinos se congregó frente a la vivienda para pedir justicia. Ante la posibilidad de que los manifestantes pudieran ingresar en la casa donde se encontraba el cuerpo de la menor y también el supuesto femicida, se reforzó la zona con custodia policial hasta que el detenido fue trasladado a un calabozo.

Al conocerse la noticia de la muerte de Sol, los familiares mostraron su congoja en redes sociales. Camila Velázquez, la tía, fue una de las más activas, en un principio para movilizar la búsqueda y luego, con el triste desenlace, para pedir justicia: “Hoy me duele más que nunca ¿por qué a vos? Si eras una nena tan aplicada amorosa, educada”. “No hay consuelo para mi niña. Te arrebató la vida un hijo de puta, pero se hará justicia mi Sol, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no nos vamos cansar de pedir que se haga justicia”, escribió en su cuenta de facebook.

LA NACION

