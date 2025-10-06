Feroz agresión de una estudiante de primaria a una compañera durante un recreo

Un episodio de violencia escolar ocurrido el viernes pasado en la Escuela Primaria N°15, situada en la intersección de las calles 4 y 63 de La Plata, generó preocupación entre la comunidad educativa. Según la denuncia, una alumna de sexto grado, identificada como A.A., fue agredida físicamente por una compañera durante el recreo y dentro del aula.

La menor sufrió múltiples traumatismos y debió ser atendida en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde los médicos indicaron reposo domiciliario por dos días. “Mi hija volvió a casa con golpes en la cabeza, en los brazos y en la espalda. No podía dormir del dolor”, relató la madre, quien aseguró que la situación la dejó “con miedo de volver a la escuela”.

La mujer cuestionó la respuesta institucional: “Las autoridades minimizaron el episodio y no brindaron respuestas adecuadas. El colegio le dio más importancia a la no difusión del video que a la agresión en sí misma”. El registro audiovisual fue entregado por la familia al Consejo Escolar como prueba. Sin embargo, la madre sostuvo que desde la escuela calificaron el hecho como “un juego de niñas” , algo que la víctima negó. “Mi hija no participó de ningún tipo de juego, fue atacada”, afirmó.

La denunciante también indicó que la alumna agresora, identificada como V.M., tenía antecedentes de conductas similares. “Mi hija ya había sido golpeada en otra ocasión dentro del baño del establecimiento”, dijo, y agregó que en esa oportunidad la respuesta institucional se limitó al labrado de un acta, sin convocar reuniones con los padres ni aplicar medidas de seguimiento. “No hicieron nada para evitar que esto volviera a pasar”, expresó.

Además, la madre compartió capturas de chats donde se observan amenazas hacia su hija. Según dijo a medios locales, la menor recibe mensajes amenazantes donde le dicen que la van a esperar afuera.

Padres y docentes esperan definiciones sobre las medidas que adoptará la dirección de la escuela y la intervención de los organismos competentes para garantizar un entorno seguro. “No quiero que esto quede en la nada, porque mañana puede ser otro chico”, concluyó la mujer.