Florencia, madre de Kim: “Tengo terror de que esto vuelva a pasar con otro chico”

Florencia y Marcos, los padres de Kim Gómez que murió el martes de la semana pasada a manos de dos adolescentes de 17 y 14 años, dieron una entrevista en LN+ contaron cómo sigue la causa, su día a día y que esperan de la Justicia ante la imposibilidad de que uno de los criminales sea condenado.

En una entrevista con LN+, Florencia contó: “Cierro los ojos y veo esas últimas imágenes de ella . Acordarme de ese momento, ver en el momento en el que exactamente se cayó del auto”.

“Yo la vi ahí [tirada luego de que el auto chocara y cayera en una zanja], fui la primera en llegar. Vi en el momento en el que cayó [luego de que me robaran el auto]. Cómo dobló en la esquina y cuando cayó”, recordó la mujer.

La mujer contó que recibe apoyo emocional, que está en constante comunicación con su psicóloga. “En los ratos que estoy bien es cuando leo los mensajes de apoyo y veo las fotos de ella”.

“Vi el mensaje de un compañerito de Kim”, comenzó a contar y se quebró.

Allí tomó la palabra Marcos, que sumó: “Es un compañerito que estaba enamorado de Kim. Yo no sabía quién era el nene, me enteré después de esto”.

Florencia explicó: “Yo trato de que mis sobrinos que viven conmigo no me vean llorar. Sabemos que el cambio de las leyes no hará que cambie el juicio por Kim. Tengo terror de que vuelva a pasar eso a otro chico”.

Con un peluche de su hija entre sus brazos, Marcos dijo: “Estamos experimentando el peor dolor que existe. Uno se prepara para que su papá y su abuelo muero, pero para un hijo no. Me dicen que haga el duelo, pero que tenga cuidado con quién me meto. Si antes no tenía miedo, menos ahora. Estoy experimentando algo nuevo en la vida que es dejarme ayudar”.

“Dejé de hacer todas mis actividades. No tengo fuerzas. El lunes salí a caminar bajo la lluvia. Necesitaba salir a caminar y estar solo, que el agua me pegue en la cara”, contó el padre de Kim y sumó: “Estoy seguro de que, de ahora en más, voy a tener que aprender a convivir con el dolor. Que no se va a ir”.

El joven padre aseguró: “Nos estamos tratando de reinventar. Mañana, después de ver a este chico otra vez [el delincuente de 14 años en el juzgado], voy a salir a dar un mensaje para todos. Algo vamos a hacer”.

“Ver a mis amigos, con sus hijos que arrancaron las clases me puso re contento, pero yo no pude. La extraño de una manera que me parte el alma”, dijo quebrado Marcos y agregó: “Me preguntan por qué no siento odio. Yo soy re argentino y no me gusta en lo que nos estamos convirtiendo. Yo estoy luchando para que el nombre de mi hija se recuerde en cosas importantes”.

Marcos también dijo: “Nuestro mensaje es que se hagan las cosas que se tienen que hacer para que no haya más Kim. Hacíamos todo para cuidar a los chicos. No caminábamos por la calle, no íbamos en colectivo, hacíamos el esfuerzo para que no les pase nada”.

“Yo quiero que no nos dejen solos. Quiero que todos seamos valientes. Yo caminé por la calle buscando pedacitos de mi hija”, dijo y luego los padres pidieron: “Mañana hay una marcha al juzgado a las 9 y el domingo en 18 y 72, nos vamos a juntar a pasar un rato en familia para el que se quiera sumar. Que pasen a tomar unos mates y charlar. Soy una persona común y me gusta charlar con las personas. El que quiera hacerlo en su localidad que lo haga también. Necesitamos el apoyo de la gente”.

"Vivimos el dolor de distinta manera": el testimonio de los padres de Kim

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano