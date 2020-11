El subcomisario Javier Rivero, segundo jefe de la comisaría 5a. de La Plata, conducía en estado de ebriedad un Chevrolet Aveo y embistió mortalmente a una pareja joven en Florencio Varela

Una pareja joven murió luego de que la moto en la que viajaban fuera embestida por un Chevrolet Aveo que conducía un subcomisario bonaerense que, en estado de ebriedad, iba zigzagueando por una avenida de Florencio Varela.

El trágico hecho ocurrió ayer alrededor de las ocho y media de la mañana. Matías Nahuel Lezcano y Jessica Cejay, ambos de 23 años, circulaban en una motocicleta por la Avenida Bosques, de Florencio Varela. Una pareja amiga, Carolina y Federico, iban en otra moto unos metros por delante.

Carolina y Federico fueron los primeros en advertir las peligrosas trayectorias del Aveo. "Veníamos por la avenida y vimos que el conductor hizo una maniobra rara. A los pocos metros volvió a tirarse hacia su mano. Venía zigzagueando, y se tiró de vuelta para nuestro lado. Me subí a la vereda para evitar que me chocara", contó Federico a los medios de prensa.

Agregó que él pudo evitar el choque, pero el Chevrolet impactó de lleno en la motocicleta en la que iban Matías y Jésica. Como consecuencia del choque, Matías perdió la vida en el acto, mientras que, minutos más tarde, Jésica falleció cuando era ingresada al hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela con múltiples fracturas y traumatismo de cráneo.

Matías, de 23 años de edad, murió tras ser embestido por un conductor alcoholizado Fuente: Archivo

Según informaron Carolina y Federico, luego del choque el conductor del Aveo intentó irse del lugar. "Todo el tiempo se quería ir, decía que nos quedáramos tranquilos y se reía. Nosotros lo corrimos y los vecinos se le pusieron por delante para que no se fuera del lugar", explicó el joven. Según informó la pareja, pudieron advertir que el homicida al volante pertenecía a una fuerza policial porque él mismo arrojó el chaleco antibalas que llevaba en el asiento trasero del auto.

Jésica, de 23 años de edad, murió tras ser embestido por un conductor alcoholizado Fuente: Archivo

Según testigos, el conductor del Chevrolet Aveo, identificado como Javier Umberto Rivero, subcomisario y segundo jefe de la comisaría 5a. de La Plata, se negó al test de alcoholemia. Minutos más tarde pudo saberse que circulaba con 0.78 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido es de 0,50.

Según informó Vanesa, madre de Matías, la pareja de jóvenes circulaba con sus cascos de protección colocado, pero por causa del impacto a una de las víctimas se le salió: "La velocidad a la que iba aún no se sabe, pero el auto está destrozado. Voy a hacer lo imposible para que no quede libre. A mi hijo no lo voy a recuperar, pero este tipo no va a matar a nadie más".

El automóvil Chevrolet Aveo que conducía el subcomisario Fuente: Archivo

Miguel, el padre de Matías, agregó que el subcomisario está detenido en la comisaría 3a. de Florencio Varela, a la espera de dar prestar declaración indagatoria. "Hay muchos testigos. Él dice que intentó esquivar un lomo de burro, pero las filmaciones muestran que se cruzó de mano, y además venía alcoholizado".

"Matías siempre jugaba a la pelota. Era un chico muy querido por todos en el barrio. Hay mucha gente que me llama diciéndome que son amigos de Mati", contó su madre, quien además agregó que la moto arrollada es la que su hijo utilizaba para trabajar como repartidor.

La motocicleta en que circulaba Matías y Jésica Fuente: Archivo

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Florencio Varela, a cargo de Miriam Jaure, quien dispuso la aprehensión de Rivero.

