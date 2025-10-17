Triple crimen: el abogado de las familias de dos de las chicas asesinadas reveló que hay nuevos prófugos

Javier Baños, defensor de las familias de Brenda del Castillo y Morena Verdi, indicó que son siete prófugos en total, de los cuales tres tienen alerta roja de Interpol; en los estudios de LN+, dio información sobre sus identidades
Javier Baños, abogado de las familias de Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, reveló que hay nuevos prófugos en el caso por el triple crimen que ocurrió en Florencio Varela. En diálogo con LN+, el letrado indicó que son siete los acusados que escaparon de la Justicia.
Tras precisar que hasta entonces se hablaba de tres prófugos porque son los que tienen alerta roja de Interpol, Baños proporcionó las identidades de las personas que ahora buscan los fiscales a cargo del caso: “‘Nero’, ‘Paco’, un menor y un canoso”.
Noticia en desarrollo
