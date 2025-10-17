LA NACION

Triple crimen: el abogado de las familias de dos de las chicas asesinadas reveló que hay nuevos prófugos

Javier Baños, defensor de las familias de Brenda del Castillo y Morena Verdi, indicó que son siete prófugos en total, de los cuales tres tienen alerta roja de Interpol; en los estudios de LN+, dio información sobre sus identidades

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Morena Verdi y Brenda del Castillo
Morena Verdi y Brenda del Castillo

Javier Baños, abogado de las familias de Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, reveló que hay nuevos prófugos en el caso por el triple crimen que ocurrió en Florencio Varela. En diálogo con LN+, el letrado indicó que son siete los acusados que escaparon de la Justicia.

Tras precisar que hasta entonces se hablaba de tres prófugos porque son los que tienen alerta roja de Interpol, Baños proporcionó las identidades de las personas que ahora buscan los fiscales a cargo del caso: “‘Nero’, ‘Paco’, un menor y un canoso”.

Javier Banos, abogado de las familias de Brenda y Morena
Javier Banos, abogado de las familias de Brenda y Morena

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Qué se sabe de los heridos por un experimento de ciencias fallido en un colegio de Palermo
    1

    Qué se sabe de los heridos por un experimento de ciencias fallido en un colegio de Palermo

  2. Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro
    2

    Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro

  3. Edificios, cabañas y 4x4: las inversiones detrás del millonario contrabando de cobre y otros metales
    3

    Edificios, cabañas y 4x4: las inversiones detrás del millonario contrabando de cobre y otros metales

  4. Qué se sabe de los femicidios de Córdoba y cómo sigue la investigación por el crimen del remisero hoy
    4

    Qué se sabe de los femicidios de Córdoba y cómo sigue la investigación por el crimen del remisero hoy

Cargando banners ...