A un mes del triple crimen: la mamá de Morena explicó por qué cree que Lara fue engañada por Pequeño J

Al cumplirse un mes del triple crimen de Florencio Varela que se cobró las vidas de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20 años) y Lara Gutiérrez (15), Sabrina, la mamá de Morena, dialogó con un móvil de LN+. “Pequeño J hizo un trabajo fino para engañar a Lara: se ganó su confianza”, manifestó la mujer.

Sabrina, la mama de Morena en LN+

“En este tiempo llegué a la conclusión de que Lara fue engañada. Nadie va a venir y decir: ‘Hola, qué tal, quiero morir y traje dos más’. Eso pude comprender con mi corazón de madre”, confesó Sabrina. Según la mujer, “todo lo que se dijo la enojó muchísimo, pero se pudo sobreponer”.

Consultada sobre el reparto de responsabilidades, la mamá de Morena señaló: "Para mí, los principales responsables del crimen son los tres prófugos. Junto a (Víctor) Sotacuro (remisero que trasladó a las chicas) y Villanueva Silva (pareja de Celeste González Guerrero, dueña de la casa del horror)“. A su vez, Sabrina se desmarcó de Stella Maris, madre de Lara: ”No quiero hablar de ella ni con ella, mintió sobre mí“.

Familiares de Brenda y Morena reclaman justicia Gustavo Garello - AP

Visiblemente conmovida, Sabrina mencionó que su vida cambió para siempre, “pero nunca olvidarán a More”. También apuntó contra los defensores de los sicarios: “Los abogados de esas bandas nos quieren provocar, pero nosotros no lo vamos a permitir”.

En su intercambio con el móvil de LN+, también hizo referencia al móvil de la Policía Federal que custodia su hogar. “Están siempre acá. Les doy agua para el mate y les presto el baño”, comentó.

Haciendo retrospectiva y en palabras de la madre de Morena, “yo siempre di mi punto de vista. Por eso estoy amenazada, pero no me arrepiento de nada”. “Y si me quieren seguir amenazando, que lo hagan. No me arrepiento de nada”, concluyó Sabrina.