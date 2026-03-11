Fue a hacerse un implante dental y murió durante la cirugía: los detalles de la autopsia y el avance de la causa

Miguel Ángel Berlini tenía 64 años. Murió en noviembre pasado en un quirófano de una clínica de Belgrano donde había ingresado para realizarse un implante dental. Cuatro meses después, la causa tiene dos imputados por homicidio culposo y se conocieron detalles de la autopsia.

“Hay prueba palmaria y contundente de lo que sucedió con Miguel Ángel. Presentamos más de 50 puntos de pericia para que sean respondidos”, dijo a LA NACION el abogado Sebastián Busso, que representa a Alejandra Berlini, hermana de la víctima y que la semana pasada fue aceptada como querellante en la causa.

El expediente se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, a cargo de la jueza Érica Uhrlandt, e interviene la fiscal Laura Belloqui.

Los imputados, según informaron fuentes con acceso al expediente, son el médico cirujano José Miguel Galiano y el cirujano plástico Marcelo Fernando Robles, propietario de la clínica donde murió la víctima, situada en Virrey del Pino al 2500, en Belgrano. Ambos están excarcelados.

“Los detalles de la autopsia nos encaminan. Lo más relevante de lo que surgió de la autopsia es que tiene en el tercio posterior de la lengua, en la faringe y laringe infiltraciones hemorrágicas traumáticas. Lo más grave es que en el esófago una laceración traumática de casi cinco centímetros. Es decir quisieron intubarlo y en vez de entrar en la tráquea, como corresponde, entraron en el esófago”, explicó Busso.

La clínica donde murió la víctima

La víctima murió el 19 de noviembre pasado en la Clínica Robles. La intervención estaba pautada para las8.30, debíaconcluirhacia el mediodía y permitirle regresar a su casa antes de las 17. Pero Belrini murió en el quirófano.

Tras la muerte de su hermano, Alejandra Berlini había dicho a LA NACION que Miguel Ángel no tenía antecedentes médicos. Ella y sus sobrinas, las hijas de la víctima, Camila y Celeste, lo habían acompañado a la clínica.

“Llegamos todos juntos a las 8. A las 8.30 vino el odontólogo. Le dieron una habitación y a nosotros nos mandaron a otro cuarto, no estábamos en la sala de espera. Cuando le consulté por los riesgos de la cirugía, el doctor me dijo que la anestesia era en la boca y que le iban a dar otra sedación completa del cuerpo”, había contado 48 horas después del trágico desenlace.

Horas después, cerca del mediodía, apareció por primera vez uno de los médicos. “A las 12 vino Robles y me dijo: ‘Lo van a terminar de suturar, lo voy a llevar a terapia para escanearle la boca’”, recordó Alejandra. La explicación le generó la primera duda: “Yo le pregunté por qué a terapia. Y me respondió que el escáner estaba allí, pero después una señora me dijo que a ella la escanearon en la habitación”, agregó.

Luego aseguró que el médico le dijo que regresaba enseguida pero que eso no ocurrió. “‘Ya te vengo a buscar así lo ves’”, me aseguró pero después nadie me daba información", indicó.

Robles prometió volver enseguida para permitirle ver a Miguel —“Ya te vengo a buscar así lo ves”—, pero nadie regresó. Con el correr de los minutos, Alejandra insistió en pedir información, pero “nadie respondía”.

Ya cerca de las 13.30, dijo Alejandra, un hombre que se identificó como abogado llegó a la recepción. “Escuchamos que llega y dice: ‘Soy el abogado de Robles, me acaba de llamar’”, relató Alejandra a LA NACION. Ante esa escena, la familia empezó a temer que algo grave había ocurrido. A pesar de las nuevas consultas al personal, nadie les respondía.

Recién a las 17.30, según reconstruyó, cinco horas después de que comenzara a pedir explicaciones, Robles y Galeano aparecieron en el cuarto donde aguardaba la familia y comunicaron la noticia: “‘Tenemos que hablar con ustedes. Hubo un inconveniente. Cuando lo terminamos de suturar hizo un paro cardiorrespiratorio. Intentamos reanimarlo por 40 minutos’, nos dijeron”, detalló.

Los dos imputado, en un primer momento, fueron detenidos y la clínica clausurada. Ahora está excarcelados y la familia de la víctima espera Justicia.