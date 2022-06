Fue al hospital por un cólico, la internaron y denuncia que un enfermero la drogó y abusó de ella en un baño

Una mujer denunció que un enfermero la abusó sexualmente mientras estuvo internada en el Hospital Español de Rosario. El hombre quedó imputado como presunto autor de ese delito, con acceso carnal, y con prisión preventiva por 120 días. De acuerdo a lo que informó La Capital, el hecho habría ocurrido en abril, con la paciente sedada, cuando el profesional decía estar asistiéndola para higienizarse.

Según la víctima, todo comenzó cuando llegó a ese sanatorio privado rosarino el 27 de abril con un cólico renal y su médico decidió intervenirla al día siguiente, por lo que fue internada sola en la habitación 126 del primer piso.

Como consta en la denuncia, allí se presentó por primera vez el enfermero ahora imputado, quien le colocó la medicación y la preparó para la intervención. El profesional se mostró “amable” y también le hizo chistes a la mujer para descontracturar su posterior ingreso al quirófano, de acuerdo con La Capital.

Sin embargo, los tratos habrían comenzado a no corresponderse con su rol profesional. “Me dijo que no aparentaba tener 45 años, que era muy linda, me preguntó si estaba casada o soltera. No me gustó, no le contesté y se fue”, especificó la mujer en la presentación que realizó el 11 de mayo frente a la Unidad de Violencia de Género, Sexual y Familiar del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por la noche, y después de varios ingresos y egresos del enfermero a la habitación, esta mujer se levantó de la cama para ducharse y fue a pedir una toalla al pasillo. En una oficina del hospital estaba este hombre con un colega, quien le habría avisado que le llevaría un cobertor, y luego habría ingresado otra vez al cuarto y le habría colocado en dos oportunidades un inyectable que, se supone, era una pequeña dosis de morfina.

La mujer advirtió sentirse “un poco mareada, pero consciente” en ese momento en el que ingresó al baño y, cuando quiso comenzar a ducharse, el enfermero -como consta en su relato- entró al baño y le dijo que la iba a ayudar. Frente a su negativa, el hombre no se fue.

“No tenía cómo pedir ayuda y me sentía muy débil. En ese momento este muchacho se acerca y me toca los pechos. Yo reaccioné y le pregunté qué hacía, pero respondió que me estaba ayudando”, dijo la denunciante sobre una escena que se prolongó durante 20 minutos y que incluyó abuso sexual con acceso carnal. Después, el enfermero la dejó en la cama y se retiró.

En shock, la denunciante llamó a su hija para contarle lo ocurrido, pero en medio de la conversación el profesional habría entrado otra vez al cuarto y, nuevamente con la excusa de higienizarla, habría vuelto a abusarla. Parte de la situación fue escuchada por la hija de la señora a través del teléfono, que quedó con la línea abierta.

Cuando llegó al hospital, la hija encontró a su madre sentada en el inodoro, llorando.

La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal Ramiro González Raggio, de la Unidad de Delitos Sexuales, quien recabó el testimonio de la denunciante, de su hija, del enfermero, y también del personal y de los directivos del hospital. A la causa se sumó un informe médico que constata una lesión en la zona genital.

Por todos estos elementos, en la audiencia de este lunes la jueza de primera instancia Paula Álvarez imputó al enfermero por “abuso sexual con acceso carnal” y por realizarle a la mujer “tocamientos a partes íntimas”.

Asimismo, rechazó el pedido de la defensa para que el imputado pueda tener la prisión domiciliaria por alegar que se encuentra a cargo de sus abuelos. Según La Capital, la causa está camino a dirigirse a un juicio oral y público por la consistencia de la investigación contra el enfermero.