“Fue una trampa”. Liberaron al único detenido por el caso de la mujer que apareció atada en La Cumbre tras una cita

CÓRDOBA.- “Pido perdón por todo. Lo que más quiero es estar con mi mamá, que me necesita, y hacer una vida como siempre, trabajar. Fue una trampa”. La frase, de rodillas, la dijo al quedar en libertad Néstor Maldonado, el hombre detenido hace 33 días por el caso de Tania Suárez, la mujer de 34 años que estuvo desaparecida durante 48 horas y fue encontrada en La Cumbre, atada y desorientada. Para la Justicia, al menos por ahora, no hay elementos para acusarlo de haberla raptado con fines de abuso ni para suponer que intentó matarla.

El hombre de 57 años, quien trabajaba como mozo en la ciudad de Córdoba, fue acusado de privación ilegal de la libertad calificada, lesiones leves calificadas, en contexto de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal. Maldonado, que estuvo preso 33 días, aseguró que se conocía con Tania desde hace cuatro años y que su último encuentro fue consensuado. La abogada que representa a Suárez, en cambio, sostiene que no es verdad que ella le haya pedido a él que la atara como parte de algún plan orquestado por la mujer.

Suárez, quien ese domingo 11 de enero había enviado WhatsApps a su hija y a su hermana, contando que se había ido a encontrar en el Parque Sarmiento con un hombre que había conocido por una red social, después les dijo que se parecía “a Sajen” (el violador seria cordobés de los ’90), que había llegado otro más y que le había dado un agua con gusto raro.

En un momento dejó de escribir. La familia denunció su desaparición y fue hallada a los dos días, el 13 de enero, en La Cumbre; después las cámaras la mostraron subiendo a un ómnibus en la terminal junto con Maldonado.

Suárez quedó internada y declaró estando en el área de Salud Mental del Hospital San Roque. Su abogada, Daniela Morales Leanza, afirmó que ella no se había atado, que tenía “escoriaciones y golpes en sus piernas y en la cabeza” y que no había escrito los chats.

“ Ella contó el contexto en sí y es totalmente falso este consentimiento o pedido de ella hacia Maldonado para orquestar un plan, es absolutamente falso ”, agregó la abogada.

Por su lado, el defensor de Maldonado, Carlos Nayi, planteó que el hombre le había transferido varias veces dinero, que ella le comentaba distintos problemas y que le había pedido que la atara y que fuera −sin identificarse− a pedir ayuda y decir que había visto “un bulto” junto al río para que los bomberos fueran a “rescatarla”.

Fue la fiscal Paola Klem, de Cosquín, la que este miércoles ordenó la libertad del hombre. Nayi adelantó que pedirá el sobreseimiento de Maldonado. Sostuvo que “declaró varias veces antes de ser detenido y, durante la detención, respondió todas las preguntas“.

Tania Suárez, 35 años, y mamá de cuatro hijos

Señaló que Maldonado dejó "al descubierto una cruel mentira, ya que no hubo secuestro“, sino ”un encuentro voluntario en la terminal de colectivos y un traslado de placer en medio de localidades turísticas”.

Cuando salió de los Tribunales de Cosquín, Maldonado habló con El Doce: “ Estoy angustiado, solo quiero ver a mi familia, estar con mi mamá. Pido perdón por todo. Lo que más quiero es estar con mi mamá, que me necesita, y hacer una vida como siempre, trabajar. Soy totalmente inocente”.

“Siempre fui bueno, nunca hice nada, ninguna maldad a nadie. Nunca en mi vida le hice daño a nadie -añadió-. No tengo más palabras, solo quiero volver a mi casa y estar con mi familia, nada más”.

Maldonado indicó que Suárez le tendió “una trampa” y que pasó por toda la situación por “confiar en alguien” que creyó que “iba a ser de otra forma”. Y concluyó: “Me jugó totalmente en contra, confié en ella desde un principio, en todo lo que me decía. Me dejé llevar por todo eso, por confiar en ella”.