Fuga, choque e incendio en Villa Soldati: tres menores de edad quedaron detenidos

Una persecución policial ocurrida en la madrugada de este martes terminó con tres menores detenidos, de 15, 16 y 17 años, y un vehículo consumido por las llamas contra el frente de un inmueble del barrio porteño de Villa Soldati. Los jóvenes aprehendidos escapaban de los efectivos en un auto que tenía pedido de captura tras haber sido denunciado como robado el último fin de semana.

La persecución inició en el cruce de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, zona del sur de Flores, cuando personal de la Comisaría Vecinal 7 A de la Policía de la Ciudad detectó el paso de un Citroën C3 Picasso que circulaba en contramano. Pese a que los efectivos ordenaron la detención del automóvil, el conductor aceleró y emprendió la fuga, según pudo saber LA NACION.

En tanto se constató que el auto tenía una alerta por haber sido robado el último sábado. La denuncia había sido radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12.

Los menores fueron detenidos cuando el rodado chocó contra el frente de una casa ubicada en la avenida Rabanal y San Pedrito. Los tres ocupantes del automóvil lograron salir antes de que el vehículo fuera totalmente tomado por las llamas, lo que requirió la presencia de los Bomberos de la Ciudad para apagar el incendio.

En tanto, fueron trasladados por el SAME, custodiados por una consigna policial, al hospital Penna tras sufrir politraumatismos por la colisión.

Los autos, en la mira de los jóvenes delincuentes

Días atrás, cuatro jóvenes delincuentes escaparon en un auto robado y se estrellaron contra el muro lateral del Jardín de Infantes N.º 943,en la localidad bonaerense de Monte Chingolo. En la institución educativa, por suerte, no había nadie porque se trataba de un día de fin de semana y de vacaciones. Tres de los sospechosos fueron detenidos, uno de ellos menor de edad.

Las cámaras de seguridad del barrio registraron toda la secuencia: un Peugeot 208, que había sido robado pocos minutos antes en las inmediaciones del estadio de Lanús, se incrustó contra la pared lateral del patio del jardín de Infantes N.º 943. El choque se produjo tras una persecución por parte de móviles del Comando de Patrullas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se encontraban en la zona debido a un partido de fútbol femenino en la cancha de Lanús.