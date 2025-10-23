“Fundanga premium”. Secuestraron 14 kilos de pólvora negra que se vendía a través de la web para ser usada en rituales umbanda

Una investigación encabezada por el fiscal federal porteño Ramiro González derivó en el secuestro de 14 kilos de pólvora negra almacenados en una casa de la localidad bonaerense de Guernica, en el partido de Presidente Perón. El material era comercializado a través del MarketPlace de Facebook y ofrecido para hacer la “fundanga”, un compuesto utilizado con presuntos fines espirituales durante rituales del culto umbanda.

Por el hecho se encuentra imputado un hombre por tenencia y comercialización de material para preparar explosivos sin su debida autorización.

Según informó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, la investigación comenzó el 25 de septiembre pasado “a partir de tareas de ciberprevención en fuentes abiertas efectuadas por la División Antiterrorismo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires”.

Incautación de 14 kilos de pólvora negra

Ese ciberpatrullaje develó la existencia de una publicación en el sitio de compra y venta Marketplace de Facebook en la cual un usuario ofrecía a la venta “fundanga premium”, un producto compuesto principalmente por pólvora negra, utilizado en rituales de “purificación” con fines religiosos o espirituales.

A instancias del dictamen de la fiscalía, el juez federal Sebastián Ramos dispuso la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal para encarar las tareas investigativas.

Entre otras medidas, Ramos dispuso la verificación del domicilio de Guernica denunciado a los fines de constatar la identidad del usuario de la red social que ofrecía a la venta la “fundanga” y determinar la posible existencia de maniobras vinculadas a la comercialización de materiales explosivos.

Los detectives federales verificaron el domicilio; de forma encubierta consultaron al sospechoso, que admitió que vendía el producto “por kilo y por encargo”.

En ese contexto, el juez Ramos –a cargo provisionalmente del Juzgado Federal N° 9– autorizó el procedimiento que se realizó el jueves 16 de octubre. En el domicilio señalado incautaron unos 14 kilos de pólvora, un teléfono celular, una balanza digital, un trompo mezclador y demás elementos de interés para la investigación.

Una vez cumplidas las medidas ordenadas, y dado que los hechos investigados tuvieron lugar en Guernica, el juzgado federal porteño dispuso la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción en el partido de Presidente Perón, para que allí se les de continuidad a las diligencias procesales restantes, entre ellas, investigar el origen y el proveedor del material explosivo.